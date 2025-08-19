러·우 종전 논의에도…러 강경파는 "젤렌스키 정권 축출"

친푸틴 강경파 당대표 타스통신 인터뷰

"젤렌스키, 평화 담보 못해" 비판

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA연합뉴스

AD

2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 3년 6개월 만에 양국 정상이 참여하는 종전 논의가 추진되는 가운데 친푸틴 성향 러시아 강경파들은 '젤렌스키 정권' 축출과 반유럽 기조를 고수하는 것으로 나타났다.

세르게이 미로노프 '정의 러시아-진리를 위하여'당 대표는 19일(현지시간) 국영통신 타스통신과의 인터뷰에서 "젤렌스키 정권은 우크라이나 평화를 담보하지 못하며 러시아뿐 아니라 유럽과 미국의 이익에도 부합하지 않는다"고 주장했다. 이어 "트럼프는 이를 알고 있지만, 유럽은 대리전을 통해 러시아와의 전쟁에서 승리할 수 있다는 환상에 빠져 있다"고 비판했다.

그는 또 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 회담을 '쇼'로 만들었다고 비판하면서도 "핵심은 분명히 드러났다. 우크라이나의 나토 가입은 없고, 휴전도 없으며, 협상 과정에서 유럽은 배제됐다. 오직 푸틴, 트럼프, 젤렌스키만 있다"고 말했다. 이는 러시아가 원하는 '빅딜' 구조로 유럽이 배제됐다는 점이 특징이다.

미로노프 대표는 이를 두고 "유럽에 큰 타격"이라고 평가하면서 "그들은 트럼프를 달래면서 동시에 그와 논쟁하려 했지만, 이는 비참한 광경이었다. 권력을 지키기 위해 어떤 굴욕도 감수하는 젤렌스키 역시 마찬가지였다"고 재차 비난했다.

트럼프 미국 대통령의 중재하에 진행되는 양국 평화 협정 체결 과정이 순조롭게 완료될 것이라고 보장할 수는 없다는 점도 강조했다. 미로노프 대표는 "우리는 2022년의 교훈을 잘 기억하고 있으며, 여전히 유럽의 반러 성향이 공격적이라고 본다"며 "앵커리지의 합의가 단지 '선의의 약속'에 그칠 수 있으며, 평화를 위해 계속 싸워야 할 것"이라고 주장했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 백악관 회담에서 우크라이나 영토 양보에 관한 논의는 없었다고 밝혔다. AFP 통신 등 외신에 따르면 마크롱 대통령은 회담 후 트럼프 대통령이 '미국의 안전 보장에 앞서 우크라이나의 영토 안보가 필요하다고 말했느냐'는 기자들의 질문에 "아니다. 그건 전혀 논의되지 않았다. 우린 그 문제에서 상당히 멀리 떨어져 있다"고 답했다. 그는 또 트럼프 대통령과 유럽 정상들이 '어떠한 공격 시도에도 저항할 수 있는 강력한 우크라이나 군대'의 필요성에 동의했다며 "(우크라이나군의) 무기 수나 역량에 어떠한 제한도 없을 것"이라고 말했다.





AD

유리 우샤코프 러시아 대통령 보좌관은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 약 40분간 통화에서 러시아와 우크라이나 대표단 간 직접 협상을 이어가야 한다는 데 의견을 모았다고 밝혔다. 그는 영토 문제 등 민감한 사안을 논의하기 위해 대표단의 격을 높이는 방안도 논의 중이라고 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>