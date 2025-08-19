"등·하원 알림, 온라인 수수료 공짜"… BNK부산은행, 학원 손잡아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국학원총연합회 부산광역시지회, 동반성장 업무협약

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 학원관리와 금융서비스 분야 협력을 위해 한국학원 총연합회 부산광역시지회와 손잡았다.

부산은행은 지난 18일 본점에서 한국학원 총연합회 부산광역시지회와 부산지역 학원 운영 지원과 상호발전을 위한 업무 협약을 체결했다고 19일 알렸다.

두 기관은 이번 협약을 통해 부산지역 내 학원을 대상으로 ▲학원 관리 서비스 지원 ▲다양한 금융 서비스 제공 ▲동반성장을 위한 지원 사업 발굴 및 추진 등을 협력한다.

부산은행은 부산광역시지회 소속 학원장을 대상으로 학원 ▲등·하원 알림 서비스 ▲학원비 비대면(온라인) 결제 서비스 ▲외화 환전 우대 ▲전자금융 수수료 면제 등 다양한 금융·비금융 서비스를 제공하기로 했다.

학원 운영에 필수적인 학원생 등·하원 알림서비스와 학원비 온라인 카드결제 수수료를 무료로 제공해 학원 고정 운영비 절감에 기여한다. 학원장들은 오프라인 카드 결제와 동일한 조건으로 온라인 학원비 결제를 이용할 수 있다. 알림 서비스도 무상으로 지원된다.

또 비대면 ONE 환전 서비스를 통해 미 달러(USD), 일본 엔화(JPY) 등 외화 환율 우대 혜택을 제공하고 자동화기기 이체 및 출금, 입출금 알림 등 전자금융 수수료도 면제하기로 했다.





부산은행 이주형 디지털금융그룹장은 "부산은행은 금융기관의 역할을 넘어 다양한 비금융 서비스를 접목해 일상생활 플랫폼으로 확장하겠다"고 말했다.

BNK부산은행이 한국학원총연합회 부산광역시지회와 동반성장을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

