내일 오후 전국에 사이렌… "대피소로 이동하세요"

공습 대비 민방위 전국 실시

사이렌 울리면 대피소나 지하로

긴급차량 길 터주기 훈련 집중

20일 오후 2시부터 20분간 전국에서 공습 상황을 가정한 민방위 훈련이 실시된다. 오후 2시 정각 공습경보가 발령되면 전국에 민방공 사이렌이 울리며 경보방송과 함께 안전안내문자가 발송된다.

19일 행정안전부에 따르면 이번 민방위 훈련은 공습경보, 경계경보, 경보해제 순으로 진행한다. 장한 민방위심의관은 "국민께서는 훈련 상황임을 인지하고, 침착하게 라디오 실황방송을 청취하며 가까운 민방위 대피소나 인근 지하공간으로 신속히 대피해야 한다"고 말했다.

2023년 시행한 '공습 대비 민방위 훈련' 모습. 사진=강진형 기자aymsdream@

민방위 대피소는 아파트 지하주차장, 지하철역, 지하상가 등 전국 약 1만7000여개가 지정돼 있다. 포털 네이버, 다음과 카카오맵, 티맵, 네이버지도, 안전디딤돌 앱에서 위치를 확인할 수 있다. 인근에 대피소가 없을 경우 주변 건물 지하공간으로 대피해도 된다. 오후 2시 15분 경계경보가 발령되면 대피소에서 나와 경계태세를 유지한 채 통행이 가능하며 2시 20분 경보해제와 함께 훈련이 종료된다.

특히 이번 민방위 훈련에서는 긴급차량 길 터주기 훈련을 중점적으로 실시한다. 차량 운전자는 훈련 중 소방차, 앰뷸런스 등 긴급차량이 접근하면 비상등을 켜 상황을 인지했음을 알린 뒤 서행해야 한다. 편도 1차로에서는 우측 가장자리로 붙어 일시 정지하고, 편도 2차로 이상에서는 좌우 차로로 이동해 긴급차량이 통행할 수 있도록 중앙 공간을 확보해야 한다. 올해 교통통제는 서울시 세종대로 사거리~숭례문 교차로 구간 등에 한해 오후 2시부터 5분간 실시한다.





민방위 훈련 전날(19일)과 당일(20일)에는 훈련 실시를 알리는 '안전안내문자'가 발송되며 훈련 시간에는 실황방송(KBS 제1라디오)을 통해 국민행동요령을 안내한다. 다만 병원, 지하철, 철도, 항공기, 선박 등 주요시설은 훈련과 무관하게 정상 운영한다. 지난 3월 산불 및 7월 집중호우 피해지역은 피해 수습과 복구를 위해 이번 훈련 대상에서 제외한다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

