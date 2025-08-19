파수, 데이터 보안 솔루션 ARM 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파수가 업계 선도적으로 자사 데이터 보안 솔루션의 ARM 지원을 확대한다. 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 발전에 맞물려 높아지는 ARM 수요에 선제 대응한다는 전략이다.

파수는 ARM 아키텍처 기반 윈도우 OS 지원을 통해 ARM 디바이스를 많이 사용하는 보험업 등의 금융, 소매, 의료 등의 신규 고객을 확대한다고 19일 밝혔다.

ARM 계열 CPU는 저전력과 고효율의 특성으로 태블릿이나 투인원(2in1), 컨버터블 형태의 PC 등 초경량 디바이스에 주로 들어간다. 보험 및 자산관리사를 포함하는 금융업, 대형 유통업체 및 소매업체, 의료산업 등에서 선호도가 높다.

인텔, AMD와 아키텍처가 달라 아직 이를 지원하는 보안 솔루션이 많지 않은 것이 단점으로 꼽힌다. 파수의 주요 데이터 보안 솔루션군이 ARM 윈도우 OS 지원하면서 기업 및 기관은 편의성과 효율성에 따라 어떤 디바이스를 쓰든 안전하게 데이터를 보호할 수 있게 됐다.

ARM이 최근 인기를 끌고 있는 코파일럿+ PC(Copilot+ PC) 등의 AI PC나 급성장하고 있는 NPU(신경망처리장치) 및 SoC(단일칩시스템반도체) 분야에서 영향력을 키워가는 만큼 급증하는 관련 시장 선점 효과도 기대된다.

파수의 데이터 보안 솔루션 '파수 엔터프라이즈 디알엠(FED)'이 ARM 지원을 시작한다. 파수의 플래그십 솔루션인 FED는 문서가 로컬과 클라우드 환경 등 어디에 있든 철저한 보호와 일원화된 정책 관리가 가능한 하이퍼 DRM이다. 파일의 생성부터 폐기까지 전 과정에 걸친 지속적인 암호화를 적용한다. 설정한 권한에 따라 열람, 편집, 인쇄 등을 제한하고 모든 과정을 추적, 관리할 수 있다. 클라우드 보안 및 타사 DRM 제품의 정책을 통합 관리할 수 있는 기능을 제공해, 로컬과 클라우드에서 지속적이고 일원화된 보안 관리가 가능하다.

화면 보안 솔루션 '파수 스마트 스크린(FSS)', 웹 보안 솔루션인 '파수 시큐어 웹(FSW)'도 ARM 기반 디바이스를 지원한다. 파수는 다른 데이터 보안 및 관리 솔루션에도 단계적으로 ARM 지원을 확대해 나갈 계획이다.





AD

윤경구 파수 CTO는 "파수는 실제 ARM 지원을 찾는 고객 문의가 늘어나고, 향후 시장 영향력이 커질 것으로 전망됨에 따라 ARM 지원 개발에 나서게 됐다"고 소개했다. 이어 "파수는 CAD 애플리케이션, Mac OS, 멀티 클라우드 환경 지원에 이어 ARM 지원까지 고객이 어떤 환경에서도 어떤 데이터든 안전하게 보호하고 관리할 수 있도록 업계 선도적인 개발을 지속하고 있다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>