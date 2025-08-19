에듀윌, 옥외광고 기업 ‘브랜드발전소’ 합병 추진

국민교육기업 에듀윌이 옥외광고 전문기업 브랜드발전소와의 합병을 전격 추진한다고 밝혔다. 이번 합병은 에듀윌이 추진 중인 AI 기반의 교육 생태계 전환과 강력한 외부 홍보 역량 확보를 통한 통합 브랜드 커뮤니케이션의 효율성을 높이기 위한 결정이다. 교육 콘텐츠와 플랫폼, 광고 전략을 유기적으로 통합함으로써 브랜드 인지도 확대와 콘텐츠 확산, 소비자 접점 극대화를 도모할 계획이다.

- AI 기반 교육 플랫폼 혁신 가속화

- 브랜드 마케팅 시너지 기대

국민교육기업 에듀윌(대표 양형남)이 옥외광고 전문기업 브랜드발전소와의 합병을 전격 추진한다고 밝혔다.

이번 합병은 에듀윌이 추진 중인 AI 기반의 교육 생태계 전환과 강력한 외부 홍보 역량 확보를 통한 통합 브랜드 커뮤니케이션의 효율성을 높이기 위한 결정이다. 교육 콘텐츠와 플랫폼, 광고 전략을 유기적으로 통합함으로써 브랜드 인지도 확대와 콘텐츠 확산, 소비자 접점 극대화를 도모할 계획이다.

브랜드발전소는 서울, 인천, 부산, 대구 등 주요 도심의 지하철역 구내, 차내 및 지하도 등 대단위 교통 매체 사업권을 확보해 운영 및 성장해온 기업이다. 현재는 서울지하철 디지털 사이니지, 음성광고, 잠실 롯데월드 지하광장 매체 사업권을 보유하고 있으며, 다양한 광고주의 캠페인에 참여해 미디어렙을 통한 광고 대행 사업을 전개하며 성장하고 있다.

에듀윌 양형남 대표는 "에듀윌은 단순한 교육을 넘어 사람의 가능성을 확장하는 미래형 AI 플랫폼 기업으로 진화하고 있다"며 "이번 합병은 그 변화의 속도를 높이고, 브랜드 메시지를 더 명확하고 강력하게 전달하기 위한 전략적 선택"이라고 밝혔다.





한편 에듀윌은 'AI 교육기업'으로의 대전환을 선언하고, 전 세대를 아우르는 AI 학습 생태계 구축에 속도를 내고 있다. ChatGPT 프롬프트, AICE 자격증 등 실생활 기반 교육 콘텐츠를 운영 중이며, 시니어·다문화 계층 및 해외 대학생 대상의 교육 프로그램을 확대하고 있다. 현재 B2B·B2G 협력 문의가 이어지고 있으며, AI 교육의 대중화를 선도하는 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

