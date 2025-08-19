안규백, UFS 1일차 전략회의 주관 "실전감각 익히는게 軍숙명"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백 국방부장관은 18일 을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield) 연습과 관련 "실전 감각은 말과 글로 표현할 수 없기에 이런 연습을 통해 실전적 감각을 익히는 것이 군의 숙명"이라며 "즉시 행동화할 수 있는 전쟁 수행 능력을 갖춰달라"고 말했다.

19일 국방부에 따르면 안 장관은 전날 오후 B-1 문서고에서 국민주권정부의 첫 연합연습인 UFS 1일차 국방전략회의를 주관하면서 이같이 밝혔다. 앞서 한미는 전날부터 오는 28일까지 한미 연합 군사훈련인 UFS 연습을 진행 중이다.

안 장관은 이날 회의에서 합참의장, 각 군 참모총장 등 주요 직위자들에게 '국민의 안전'을 최우선에 두어야 한다고 강조하면서 "전쟁에 대비하여 '최단 시간에 최소희생'으로 승리를 달성할 수 있는 국가 총력전 수행 태세를 갖춰야 한다"고 했다.





또 그는 "전면전으로 확대되지 않게 위기를 완화해 위기 이전의 상황으로 되돌아갈 수 있도록 굳건한 연합방위 태세 하에서 국제사회와도 함께 노력해야 한다"고 밝혔다.





