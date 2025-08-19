해양수산부 부산 이전 문제 시민대상 여론조사 해보니..

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

62% 이전 반대, 29.3% 찬성 의견

AD

해양수산부 부산 이전에 대해 세종시민이 어떻게 생각하는지에 대해 여론조사를 실시한 결과 적극 반대한다가 55.1%, 반대한다. 7.1%, 보통 8.5%, 찬성 13.1%, 적극 찬성 16.2%로 결과가 났다.

해수부 시민지킴이단에 따르면 부산 이전에 대한 반대 의견이 62.2%, 찬성 의견이 29.3%로 해수부 부산 이전 찬성의견과 비교해 2배 이상의 시민들이 반대의견을 나타났다. 특히 해양수산부 부산 이전에 찬성하는 발언을 한 일부 의원들이 시민의 의사와 동떨어진 인식을 가졌는지 알 수 있는 결과가 나온 조사였다라는 게 그들의 판단이다.

지킴이단은 해양수산부 이전은 단순히 부처 한 곳을 이전하는 문제가 아닌 세종시에 미치는 경제적 여파가 크다고 밝히고 있다. 중앙행정기관의 소재지를 변경하는 중대한 공권력 행사로 행정기관의 이전이라는 구체적인 행정작용에 해당, 이러한 행정작용이 구체적인 집행행위를 거치지 않았다는 것.

따라서, 그 자체로 직접 기본권 침해, 행복도시법 위반이란 헌법적 쟁점을 포함하고 있기에 헌법재판소에 헌법소원 심판을 청구한 상태라고 했다. 수도권 과밀화 문제를 해결하고, 행정부처 간 효율을 극대화하기 위해 만들어진 미래전략 도시 세종시 탄생에 정면으로 배치된다고도 지적한다. 이들은 "여론조사를 통해 나타난 결과를 바탕으로 해수부 이전 반대 투쟁을 이어나갈 것"이라고 했다.

한편, 해수부 시민지킴이단은 여론조사 전문기관인 메타서치에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 주요 정책 이슈에 대한 시민의식 설문조사를 진행했다. 조사 방법은 100.0% 유선 ARS로 진행됐고, 유효표본 800명에 응답률 3.0% 표본오차 95% 신뢰 수준은 ±3.5%다.





AD

조만간 세종보 문제와 빛 축제 등에 대해서도 조사 결과를 발표한다는 계획이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>