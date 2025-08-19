본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

美 관세 진짜 목표는 '원료의약품 현지 생산'

정동훈기자

입력2025.08.19 11:09

시계아이콘01분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

당초 이달 중순 예상했던 의약품 관세
정치외교 이슈에 내달 이후로 밀릴듯
원료의약품 비축·공장 신속 허가 등
현지 생산 유도 가속화

미국의 의약품 관세 부과가 정치·외교 이슈로 연기됐지만 의약품 산업에 대한 미국의 전략적 접근은 점차 구체화하고 있다. 결국 전략 자산으로 인식하고 있는 원료의약품 생산 기지를 현지로 불러들이거나 공급망을 전략적으로 넓히겠다는 의도가 읽힌다.

美 관세 진짜 목표는 '원료의약품 현지 생산'
AD

19일 업계에 따르면 하워드 러트닉 미국 상무장관이 이달 중순으로 예고했던 미국향 수출 의약품에 대한 품목 관세 부과 조치는 수주 가량 연기될 것으로 보인다. 미국과 러시아 정상 간의 회담과 연이은 러시아-우크라이나 휴전 논의 등이 영향을 줬다. 당초 트럼프 대통령은 철강·반도체에 이어 의약품에도 최대 250%의 관세를 부과할 가능성을 언급했다. 의약품 관련 관세안은 내달 이후 발표될 가능성이 크다.


정치 일정에 따라 속도는 조절되고 있지만, 방향성 자체는 분명하다. 백악관은 최근 주요 26개 원료의약품(API)을 6개월치 비축하라는 행정명령에도 서명했다. 현재 미국은 자국 내 원료의약품 자급률이 10% 수준에 불과하다. 이번 전략 비축 조치는 보관 문제와 짧은 유효기간 등으로 인해 바이오 의약품이 아닌 주요 케미컬 의약품에만 적용됐다. 케미컬의약품의 원료는 고형·분말 형태로 수년간 보관이 가능하지만 바이오의약품은 냉동보관해도 유효기간이 제한적이기 때문이다. 이번 조치로 중국·인도·유럽·한국 등 전세계에 분산돼 생산되는 원료의약품을 미국이 전략 자산으로 인식하고 있다는 해석이 나온다. 코로나19 사태는 미국이 왜 원료의약품 공장을 필요로 하는지를 단적으로 보여줬다. 당시 API의 글로벌 수급이 막히자, 국내 치료제 공급에 직접적인 차질이 발생했다. 단기적으로 케미컬 의약품은 비축, 바이오 의약품은 생산기지 유치로 나눠 정책이 추진될 가능성이 높다.


미국 FDA(식품의약국)는 최근 해외 제약사의 미국 내 공장 설립을 지원하기 위해 '프리체크(PreCheck)'라는 신속 인허가 제도를 발표했다. 공장 설계·착공 단계부터 규제기관이 참여해 허가 절차를 사전에 검증해주는 방식이다. 해외 기업이 미국 내 API 설비를 짓는 과정에서 가장 큰 리스크였던 '허가 지연'을 줄여주겠다는 의도다.


美 관세 진짜 목표는 '원료의약품 현지 생산'

해외 의존도를 줄이고, 국내 공장을 세워 공급망을 '미국화'하려는 전략적 계산이다. 이런 정책 기조는 한국 제약·바이오 기업에도 직접적인 압박으로 작용한다. 지금까지 우리 제약·바이오 기업은 한국에서 원료를 생산한 뒤 수요처 현지에서 완제 포장만 하는 방식으로 수출 구조를 운영해왔다. 그러나 만약 관세 부과와 생산 기지 이전 압박이 본격화된다면, 이 같은 구조는 흔들릴 수밖에 없다. 셀트리온은 이미 미국 내 원료의약품 생산 거점을 검토 중이다.


원료의약품 위탁개생산(CDMO) 기업들은 아직은 상대적으로 여유가 있다. 업계에 따르면 15% 수준의 관세가 부과될 경우, 여전히 국내 생산이 비용 측면에서 유리하다. 계약 구조상 관세는 고객사가 부담하는 경우가 대부분이고, CDMO의 경우 글로벌 빅파마들이 단기간에 생산지를 전환하기 어렵기 때문이다. 따라서 당장은 기존 생산체제를 유지할 여지가 크다.


문제는 관세 수준이 15%에 머물지 않을 수 있다는 점이다. 트럼프 대통령이 직접 "의약품 관세는 최대 250%까지 가능하다"는 발언을 내놓은 바 있는데, 철강·알루미늄 관세 사례처럼 점진적 상향 조정이 이어질 가능성이 높다. 따라서 CDMO 기업들도 결국은 미국 내 생산 거점을 직접 확보하거나, 합작 형태의 진출을 검토할 수밖에 없다는 분석이 제기된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이승규 한국바이오협회 부회장은 "한국이 미국의 동맹국인데다 바이오 원료의약품의 주요 생산지로서 다른 국가들에 비해 밸류체인상의 우위에 있다"며 "이같은 강점이 향후 의약품 관세율에 반영되도록 노력해야 한다. 추가적인 관세 조치가 이뤄진다면 우리 기업들이 현지 생산 압박을 느낄 수밖에 없기 때문"이라고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1410:35
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1407:11
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기