한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드, 1년 수익률 '우수'

한국투자신탁운용은 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드가 국내 설정된 목표인컴펀드(TIF) 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다고 19일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드(채권혼합-재간접형)(C-F 클래스 기준)의 최근 1년 수익률은 10.07%를 기록했다. 국내 TIF 가운데 가장 우수한 성과를 보였다. 6개월 수익률은 2.45%다. 해당 펀드의 성과는 주식 비중을 전략적으로 확대해 기대수익률을 높인 덕분으로 풀이된다.

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드는 글로벌 주식과 채권 등 다양한 자산에 투자하며 장기 초과 수익과 위험 관리를 동시에 추구하는 자산배분형 TIF다. TIF는 은퇴 자산을 효과적으로 유지·활용할 수 있도록 노후 자산관리에 특화된 맞춤형 펀드다. 연금 개시 시점에 맞춘 인출률을 고려해 운용하기 때문에 지속해서 안정적인 현금흐름이 발생할 수 있다.

해당 펀드는 구내 투자자에게 최적화된 자산배분 전략을 적용해 미국 성장주 중심의 해외 주식과 국내 채권의 조합으로 운용한다. 외환자산은 100% 환노출되며, 경기 상승과 하강 국면의 시나리오 차이를 줄였다. 상장지수펀드(ETF) 위주의 저비용 포트폴리오 구성과 정기적인 비중 조절은 물론 시장상황과 비용까지 고려한 리밸런싱 전략을 활용한다. 노후자금 투자 상품인 만큼 장기 수익률을 높이기 위해 저비용 구조를 추구한다.

기대수명 증가로 인한 장수 리스크에 대비하고자 펀드는 주식 비중을 약 35~40% 수준으로 유지해 은퇴 이후에도 일정 수준 이상의 수익성을 확보할 수 있도록 설계했다. 40년 이상의 경기사이클을 분석해 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 바탕으로 수익률은 높이고, 리스크는 정교하게 관리하는 최적화된 포트폴리오를 적용했다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "펀드는 안정성과 수익성을 동시에 만족할 수 있도록 설계한 운용 전략이 강점"이며 "은퇴 이후에도 일정 수익을 꾸준히 기대하는 투자자에게 특히 좋은 반응을 얻고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 투자자의 다양한 수요를 반영해 추가 클래스 출시 등 상품 라인업을 확대할 계획"이라고 덧붙였다.





한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드 시리즈는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

