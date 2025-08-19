이광수 "똘똘한 한채 집중 추세…집값 폭등 가능성 있어"

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 전경. 아시아경제DB

이광수 광수네 복덕방 대표는 최근 부동산 시장이 다주택자는 감소했지만, '투자 목적' 다주택자는 오히려 증가했다면서 '똘똘한 한 채'에 집중 투자하는 추세로 집값 폭등 가능성을 경고했다.

이 대표는 18일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 이 같이 말했다. 그는 최근 부동산 시장에 대해 "다주택자가 준 건 맞는데 중요한 건 투자로 보유한 사람들의 주택은 더 증가했다"면서 "쉽게 말해서 지방에 살고 있는데 서울이나 수도권의 아파트를 보유하고 있는 것이다. 지방에는 무주택이고 서울이나 수도권에는 투자 목적으로 집을 갖고 있는 것"이라고 말했다. 이어 "1주택자로 표기가 되고 다주택자는 아니지만 투자 목적으로 집을 갖고 있는 사람들은 오히려 증가한 것"이라고 부연했다. 또한 "예전에는 아파트를 투자할 때 여러 채를 투자했다면 지금은 한 채를 집중해서 비싼 아파트를 사는 그런 추세로 변한 것"이라고 했다.

이 대표는 부동산 대책에 대해서는 "가장 중요한 건 자기 집에 직접 거주하는 세대를 늘리는 정책이 필요하다"면서 "지금은 1가구 2주택자면 집이 어디에 있든 투자로 갖고 있든 쉽게 말해서 양도세도 감면해 주고 장기로 보유하고 있으면 세금도 깎아준다. 이런 방식을 넘어서서 이제는 실제로 거주하는 사람들을 늘려야 된다는 것"이라고 말했다. 또한 "1인 가구가 증가하고 있으니까 1인 가구가 지금의 높은 집값을 감당해내지 못하고 있다"면서 "시장에 단순하게 아파트를 공급하는 걸 넘어서서 감내할 수 있는 집값, 즉 충분히 내 소득이라든지 중산층 이하가 살 수 있는 아파트의 공급을 늘리는 게 중요하다"고 했다. 절대 수가 아니라 감당할 수 있는 가격의 아파트 공급을 증가시켜야 된다는 게 핵심이라는 것이다.





이 대표는 '집값이 다시 폭등할 수 있는 위험이 아직도 도사리고 있다'는 진행자의 질문에 "가능성이 있다고 보고 있다"고 했다. 그는 "지속해서 정책이 만들어져야 하는데 이번 통계 자료나 서울에 무주택 가구가 증가했다는 뉴스는 지난해 2024년 11월 18일 이미 발표된 자료다. 이게 막 뉴스에서 보도되는 것에 대해서는 (의도가 있느냐는 진행자의 질문에) 그렇게 보고 있다"고 말했다.





