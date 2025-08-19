'보라색' 벗은 널디, NYD로 브랜드명 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APR 패션 브랜드 널디, 새로운 아이덴티티 적용

APR의 패션브랜드 널디가 브랜드명을 'NDY'로 교체하고 새로운 브랜드 개성이 담긴 25년 가을 겨울 컬렉션을 선보인다고 19일 밝혔다.

2017년 론칭된 널디는 캐주얼하면서도 스포티한 스트릿 감성을 담은 패션을 선보여왔다. 연보라색 트랙수트는 널디의 주력 제품이었다. 널디는 빠르게 변화하는 패션 트렌드에 발맞춰 브랜드 세계관을 확장하고, 소비자층을 넓히기 위해 브랜드 리뉴얼에 나섰다.

새롭게 붙여진 이름 'NDY'는 'Not Defined Yet'(아직 정의되지 않은)의 줄임말이다. '정의하지 말라. 모든 것이 돼라'라는 슬로건 아래 무한한 가능성 속에서 끊임없이 새로움을 만들어 나가겠다는 브랜드의 포부를 담았다. 기존에 널디가 '나만의 자유로움'을 강조해 왔다면, NDY는 '틀에 갇히지 않고 자유롭게 변화하는 나'를 강조하며 브랜드 세계관에 유연함과 확장성을 더했다.

NDY는 널디의 시그니처 라인이었던 트랙 수트를 기반으로 신규 'NDY' CI를 적용하고, 더욱 다채로워진 색상과 소재를 적용했다. 대표 제품인 '클래식 NY 트랙'에는 네이비, 핑크 등 총 4종의 색상을 추가하였다. 코듀로이 소재를 적용한 라인도 새롭게 선보였다. 지난해 큰 인기를 끌었던 '리본 트랙' 역시 3종의 색상과 벨로아 소재를 적용한 신규 라인을 선보였다.





브랜드 관계자는 "NDY는 그간 널디가 선보여왔던 자유롭고 개성 있는 스타일링에서 한 걸음 더 나아가 자유로운 변화를 추구하는 디자인을 계속 선보일 계획"이라며 "새로운 NDY의 행보에 소비자들의 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

