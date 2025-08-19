'말차' 열풍…남양유업, 신제품 '말차에몽' 완판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차 완판 이어 2차 판매, 물량 소진

19일 2시부터 말차에몽 판매 재개



남양유업은 18일 네이버 브랜드스토어 '신상위크' 첫날 진행한 라이브커머스에서 '말차에몽' 준비 물량이 방송 중 전량 소진됐다고 19일 밝혔다. 이날 행사는 오후 8시부터 특별 기획전으로 진행됐으며, 190㎖ 24입 1박스를 최대 36% 할인하고 증정 혜택을 붙여 소비자 호응을 끌어냈다. 앞서 지난 11일 1차 초도 물량이 하루 만에 동이 난 데 이어 2차 판매까지 완판됐다.

남양유업, 신제품 ‘말차에몽’ [사진=남양유업 제공]

제품은 국산 1등급 원유와 국산 말차가루를 사용해 쌉싸름한 풍미와 부드러운 우유의 조화를 살린 것이 특징이다. 카페형 말차라떼를 RTD(Ready to drink) 형태로 구현해 간편하게 즐길 수 있다는 점도 소비자 호응을 얻고 있다.

남양유업은 이날 오후 2시부터 말차에몽 판매를 재개하며, 오는 24일까지 '신상위크'에서 최대 36% 할인 특가로 판매한다. 이후에는 자사몰 '남양몰'과 대형마트 등 주요 온·오프라인 채널로 판매처를 확대할 예정이다.





남양유업 관계자는 "연이은 완판 성과는 '초코에몽' 브랜드에 대한 신뢰와 최근 말차 트렌드가 맞물려 시너지를 낸 결과"라며, "앞으로 다양한 유통망으로 판매처를 확대해 더 많은 소비자와 만날 것"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

