"인생네컷 찍고 올영·다이소, 피부과까지"…외국인 관광객 달라진 씀씀이

한국을 방문하는 외국인의 소비 패턴이 달라졌다. 쇼핑과 맛집을 넘어 K뷰티, 의료 관광을 비롯해 즉석사진관·PC방·노래방 같은 MZ세대 체험 공간까지 지출이 크게 늘었다는 분석이 나왔다.
신한카드 빅데이터연구소가 19일 발표한 분석에 따르면 올해 1~7월 방한한 외국인 관광객의 카드 소비가 K콘텐츠, 뷰티·의료 분야를 중심으로 크게 늘어난 것으로 나타났다. 이번 조사는 대만·미국·일본·중국 등 4개국 관광객의 국내 소비 내역을 작년 같은 기간과 비교했다.
외국인 관광객들은 한국 MZ세대가 즐겨 찾는 라이프스타일을 체험하는 데 적극 나섰다. 즉석사진관 '인생네컷' 이용 건수는 전년 대비 65% 급증했으며 네일숍(17%), 노래방(18%), PC방(36%) 이용도 증가했다. 신한카드는 "한국의 일상과 문화를 직접 경험하려는 수요가 꾸준히 확대되고 있다"고 설명했다.
K콘텐츠·뷰티, 외국인 관광객 소비 이끌어
K콘텐츠 영향도 뚜렷했다. 최근 K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행 여파로 박물관 굿즈 관련 소비가 늘며 국립 박물관 이용 건수는 전년 대비 37% 증가했다.
뷰티·의료 관광 수요 역시 강세를 보였다. 피부과와 성형외과 이용 건수는 각각 11%, 16% 늘었는데 특히 대만(53%·55%), 중국(29%·25%) 등 중화권 관광객의 이용 증가율이 두드러졌다. 올리브영(41%), 다이소(18%), 편의점(29%) 등도 작년 대비 이용 건수가 늘어나며 외국인 관광객의 '관광 필수 코스'로 자리 잡았다.
지방 도시 소비 증가세도 뚜렷
지역별로는 서울이 전체 외국인 카드 소비의 60% 이상을 차지했으나 부산·경주·속초·춘천 등 지방 도시도 소비 증가세가 뚜렷했다. 부산은 외국인 카드 결제가 1년 새 39% 늘어 전체 평균 증가율(28%)을 크게 웃돌았는데 특히 개인병원(97%), 피부과(68%)이용이 작년 대비 급증했다. 속초의 카페 이용 건수는 70% 증가했으며 춘천·경주·부산에서는 카페·음식점 이용이 36~40% 가량 뛰었다.
한국관광데이터랩 집계에 따르면 올해 상반기 방한 외국인은 883만명으로 전년동기(770만명) 대비 14.6% 증가해 역대 최다를 기록했다. 오는 9월부터 중국 단체관광객의 무비자 입국이 한시적으로 허용되면서 외국인 관광객 증가는 더욱 가속화될 전망이다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
