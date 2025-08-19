펄어비스 '붉은사막' 게임스컴 어워드 4개 부문 후보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓 게임 중 유일하게 4개 부문 후보

펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 신작 '붉은사막'이 세계 최대 게임쇼 '2025 게임스컴 어워드' 4개 부문 후보에 올랐다.

2025 게임스컴 어워드 '최고의 비주얼' 부문 후보에 오른 '붉은사막'. 펄어비스 제공

19일 펄어비스에 따르면 '붉은사막'은 게임스컴 어워드 ▲최고의 비주얼 ▲에픽(Most Epic) ▲최고의 플레이스테이션 게임 ▲최고의 엑스박스 게임 등 4개 후보에 선정됐다.

경쟁작으로는 2K의 '보더랜드 4', 캡콤의 '레지던트 이블 레퀴엠'·'프래그마타' 등이 올랐다.

게임스컴 어워드는 그 해 출품된 게임 중 전문가 심사위원단과 게임스컴 관람객, 시청자의 투표를 통해 부문별 최고의 작품을 선정한다. 수상작은 오는 22일(현지시간) 오후 게임스컴 현장에서 발표된다.





게임스컴은 오는 20일부터 24일까지 독일 쾰른에서 열린다. 펄어비스는 현장에 부스를 내고 '붉은사막'의 새로운 퀘스트라인 데모를 선보인다. 관람객들은 오픈월드에서 펼쳐지는 치열한 전장을 시작으로 '붉은사막'의 초중반부 퀘스트를 체험할 수 있다.





