트럼프 "러·우크라 양자회담 조율 시작…이후 3자회담"

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 간 양자 정상회담을 개최하기 위해 조율을 시작했다고 18일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들과의 회의를 마친 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "회담이 끝난 뒤 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전화를 걸어 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 추후 결정될 장소에서 만날 수 있도록 조율하기 시작했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "이 회동 이후 두 정상이 저와 함께하는 3자 회담을 열 것"이라고 덧붙였다.





트럼프 대통령은 앞서 진행한 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들과 다자 회담에 대해서는 "아주 좋은 회담이었으며 이어 오벌오피스(집무실)에서 추가 회동으로 마무리됐다"며 "회담에서는 우크라이나에 대한 안보 보장 문제를 논의했고, 이는 미국과 공조하에 여러 유럽 국가들이 제공할 것"이라고 밝혔다. 또 "모두가 러시아·우크라이나 평화 가능성에 매우 기뻐한다"고 했다.





