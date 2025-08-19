경기도일자리재단, 22일 김포서 '5070 중장년 취업박람회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 오는 22일 김포에서 중장년 취업박람회를 개최한다.

경기도일잘재단은 이날 김포시민회관 실내체육관에서 50~70대 중장년층의 재취업을 지원하기 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 김포'를 마련한다고 19일 밝혔다.

'5070 일자리박람회'는 도내 중장년 구직자에게 맞춤형 취업 정보와 상담 서비스를 제공하기 위해 마련된 시군 순회형 일자리 박람회다.

이번 박람회에는 김포운수 및 현대그린푸드 등 25개 기업이 현장 면접을 진행한다. 현장 면접이 어려운 40여 기업은 간접 채용 방식으로 이력서를 받아 진행한다.

경기도일자리재단이 22일 김포에서 5070 중장년 취업박람회를 연다. 사진은 안내 포스터

경기도일자리재단은 부대 프로그램으로 이력서 클리닉, 커리어 코칭, 재무 상담, 시니어 유망직업 체험 부스 등을 운영한다.

중장년 구직자는 현장 등록 또는 박람회 누리집(https://5070job.com)에서 사전 신청 후 누구나 참여할 수 있다.





경기도일자리재단은 올해 7월부터 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 27회 박람회를 운영할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

