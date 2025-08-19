'경기도경제과학진흥원·경기도일자리재단' 지난해 경영 잘했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 공공기관 평가에서 경기도경제과학진흥원, 경기도일자리재단 등이 최고 등급인 가등급을 받았다. 경기도수원월드컵경기관리재단은 최하 등급인 마등급을 기록했다.

경기도는 2024년 실적을 토대로 올해 경기도 19개 출자·출연기관 및 기관장 경영평가 결과를 19일 발표했다.

경기도는 앞서 지난 3월부터 6월까지 교수·회계사 등 민간 전문가 29명으로 경영평가단을 꾸려 기관별 서면심사, 현장평가 등을 거쳐 각 기관의 지난해 경영 실적을 평가했다.

특히 올해는 ▲혁신성과 ▲도민체감 혁신 우수사례 ▲사업 홍보성과 평가를 신설해 성과기반 평가 확대와 사회적 책임 평가 강화에 중점을 뒀다.

평가 결과 공공분야 특화 일자리 앱 '잡아드림'과 '일자리 현황판'을 구축해 데이터 기반 고용서비스의 고도화를 추진한 경기도일자리재단, 인공지능(AI) 기반 '경기기업비서' 등 서비스 혁신을 통해 기업지원 서비스 품질을 제고한 경기도경제과학진흥원, 국내 최초로 최대 규모의 '국제AI영화제'를 개최해 글로벌 AI콘텐츠 창작 활성화에 기여한 경기콘텐츠진흥원 등 3개 기관이 가등급을 받았다. 반면 경기도수원월드컵경기장관리재단은 사업성과 평가 부문에서 미흡한 평가를 받으며 마등급에 그쳤다.

경기도는 또 지난해 기준 3개월 미만 근무한 기관장을 제외한 22개 기관의 기관장을 대상으로 한 평가도 진행했다.

경기도청

AD

평가결과 경기도일자리재단 기관장이 유일하게 가등급을 받았으며 ▲경기도경제과학진흥원 기관장 등 5명은 나등급 ▲경기연구원 기관장 등 6명은 다등급 ▲경기문화재단 기관장 등 4명은 라등급을 받았다.

경기주택도시공사 등 4개 지방공사와 경기도사회서비스원, 경기도의료원 기관장에 대한 평가결과는 중앙부처(행정안전부, 보건복지부) 평가 결과를 반영해 최종 확정할 예정이다.

경기도는 이번 평가를 바탕으로 라등급 이하 기관장에게는 경고 등 후속 조치를 실시하고, 평가 결과에 따른 기관별 경영개선 과제 이행 실적을 차년도 평가에 반영할 계획이다.





AD

이문환 경기도 공공기관담당관은 "공정하고 합리적인 경영평가를 통해 출자·출연기관의 경영 효율성과 책임성을 지속적으로 높여 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>