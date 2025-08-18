강훈식 비서실장 "중소·중견기업 美관세 대책 마련하라"…추가 부동산 대책도 검토 주문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1~7월 대미 수출, 전년 대비 최대 15% 감소

강 비서실장 "美관세로 중소·중견기업 어려움 우려"

8월 첫 주 아파트 매매가격 일시적 상승 전환…공급 등 대책 사전 검토

강훈식 대통령 비서실장이 미국의 관세 부과로 인한 중소기업과 중견기업이 입을 타격을 줄일 대책을 마련해달라고 참모들에게 주문했다. 또 6·27 부동산 대책 이후 하향세를 보이던 서울 아파트 매매가격이 최근 일시적으로 상승세로 전환했다면서 공급대책을 포함한 고강도 방안을 사전에 검토해달라고 지시했다.

연합뉴스

강 실장은 18일 서울 용산 대통령실에서 수석보좌관 회의를 주재하고 미국이 부과한 상호관세 15%와 자동차·철강 등 품목에 부과된 관세와 관련해 "대미 수출이 올해 1월부터 7월까지 지난해 같은 기간 대비 최대 15% 감소했다"면서 "기존에 생각하지 않았던 관세는 우리 기업의 미국 시장 진출을 어렵게 하는 허들일 수밖에 없다"고 했다.

그러면서 강 실장은 "자금 여력이 있는 대기업에 비해 중소기업과 중견기업은 관세 부과로 경영 어려움을 겪을 우려가 크다"면서 "관계부처는 긴급 경영자금 지원, 무역보험 제공 등 단기대책과 대체 시장 발굴, 첨단산업으로 업종전환 등 근본적인 체질 개선과 수출경쟁력 확보 방안을 마련해달라"고 주문했다.

지난 6월 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하는 '초강력' 부동산 대책에 이은 후속 대책도 사전에 검토하라고 지시했다. 강 실장은 "부동산 대출 증가 폭이 줄고 신용대출 등 기타 대출은 1조9000억원 감소했다"면서 "부동산 등 비생산적인 영역에 집중되던 자금이 주식시장으로 방향을 바꿔 기업이 혁신 기술을 개발하고 일자리를 창출하는 생산적인 투자로 이어지는 물꼬를 텄다"고 말했다.





다만 강 실장은 "(대책이 나온 이후) 하향 안정세를 나타내던 서울 아파트 매매가격이 8월 첫 주 일시적으로 상승 전환한 것에 유의할 필요가 있다"면서 "가계부채 동향과 부동산 시장 상황을 면밀히 점검해 필요한 경우 주택공급 방안을 포함한 고강도 대책 시행도 사전에 검토해달라"고 주문했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

