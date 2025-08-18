양주시, 권성준 시립교향악단 지휘자 위촉…"문화도시 도약 힘쓸 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 18일 양주시립교향악단 신임 지휘자 위촉식을 열고 권성준 지휘자를 새 지휘자로 위촉했다. 위촉식에는 단무장, 단원 대표 등 관계자들이 참석했다.

강수현 양주시장이 18일 양주시립교향악단 신임 지휘자 위촉식을 열고 권성준 지휘자를 새 지휘자로 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

권성준 지휘자는 독일 데트몰트 국립음대와 드레스덴 국립음대를 졸업하고, 빌레펠트 시립극장과 노이슈트레리츠 주립극장에서 활동했다.

국내에서는 국립오페라단, 부천필하모닉, 강남심포니오케스트라, 제주도립교향악단, 고양시립합창단 등과 협연했으며, 연세대학교 등 대학에서 출강해왔다.

위촉식 후 강수현 양주시장은 권성준 지휘자와 간담회를 갖고 교향악단 운영 방향과 지역 문화예술 발전 방안을 논의했다.

권성준 지휘자는 "경기 북부 유일의 양주시립교향악단을 이끌게 돼 감격스럽다"며 "시민들에게 품격 있는 공연을 선보이고 양주시가 문화도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

강수현 양주시장은 "권성준 지휘자의 경험과 열정이 큰 힘이 될 것이라 기대한다"고 밝혔다.





양주시립예술단은 찾아가는 음악회, 파크콘서트 등을 통해 시민들에게 다양한 공연을 선보일 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

