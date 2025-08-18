서울아산병원, 3D완전내시경 '대동맥판막 재치환술' 세계 최초 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유재석·박덕우 교수팀, 80대 환자 대상 최소침습으로 치료

서울아산병원 의료진이 세계 최초로 3차원(3D) 완전내시경을 활용한 고난도의 '대동맥판막 재치환술'에 성공했다.

유재석 서울아산병원 심장혈관흉부외과 교수(왼쪽)과 박덕우 심장내과 교수. 서울아산병원

서울아산병원은 유재석 심장혈관흉부외과 교수와 박덕우 심장내과 교수팀이 경피적 대동맥판막치환술(TAVI·타비시술)을 받은 지 7년 후 판막 변성이 발생한 85세 남성에게 3D완전내시경을 활용해 최소침습으로 인공판막을 제거 및 삽입하는 대동맥판막 재치환술을 성공적으로 시행했다고 18일 밝혔다. 수술은 총 2시간 이내로 소요됐으며, 환자는 9일 만에 건강하게 퇴원했다.

흔히 대동맥판막이 석회화되면서 좁아져 제대로 기능하지 못하는 고령·중증 대동막판막협착증 환자에겐 스텐트를 통해 대동맥판막을 인공판막으로 교체하는 타비시술이 시행된다. 하지만 타비시술을 받은 이후 십여 년이 지나면 인공판막의 수명이 다하거나 혈관이 다시 좁아져 재치료가 필요한 경우가 생기는데, 이때 판막 변성·주변부 누출·감염 등의 합병증이 발생한 경우 대동맥판막 재치환술이 필요하다.

대동맥판막 재치환술은 기존 인공판막 제거와 새로운 인공판막 삽입 등 두 가지 수술을 동시에 시행하는 고난도 수술이다. 기존에 삽입한 인공판막이 이미 주변 조직과 강하게 유착돼 제거가 어려운 만큼 주로 개흉수술로 치료해왔지만, 개흉수술은 회복 기간이 길어 고령이거나 동반 질환이 있는 고위험군 환자는 수술을 포기하고 약으로 증상만 조절하는 경우가 많았다.

3D완전내시경 심장수술은 6~8㎝를 절개하는 기존의 최소침습 심장수술법보다 더 작은 3~4㎝ 정도만 절개해 3D카메라가 달린 내시경을 넣고, 카메라가 전송해주는 3D화면을 집도의가 특수안경을 끼고 보면서 손을 대신할 기구를 이용해 수술한다. 집도의가 신체 내부의 거리감과 두께감을 시각적으로 느낄 수 있고 고해상도 화면으로 송출이 가능하다. 절개 범위가 매우 작아 회복 시간이 크게 단축되고, 뼈 절개가 없다는 점에서 수술 후 통증도 적어 환자의 심리적·신체적 부담을 줄일 수 있다. 완치율 역시 개흉수술과 차이가 없다는 게 의료진의 설명이다.

3D완전내시경 심장수술은 그간 승모판막 성형술에만 적용됐지만 최근에는 대동맥판막치환술, 심장종양수술, 심방중격결손수술, 심방세동수술 등 적용 범위가 점차 확대되고 있다.

박덕우 교수는 "타비시술 이후 재치료가 필요한 경우 타비재시술로 인공판막을 교체하기도 하지만, 해부학적으로 재시술이 어려운 고령·고위험 환자의 경우 3D완전내시경을 이용한 최소침습적 수술이 큰 도움이 된다"고 평가했다. 유재석 교수는 "고령·고위험 환자들은 개흉수술에 대한 부담감 때문에 수술 자체를 포기하는 경우가 종종 있었는데, 이번 3D완전내시경을 활용한 수술이 좋은 대안이 될 것으로 기대된다"고 말했다.





세계 최초로 성공한 3D완전내시경을 활용한 대동맥판막 재치환술은 최근 미국심장학회지 '케이스리포트(JACC, Case Reports)'에 게재됐다. 유 교수는 다음 달 미국 신시내티에서 열리는 내시경심장수술전문의클럽(Endoscopic Cardiac Surgeons Club)의 연자로도 초청됐다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

