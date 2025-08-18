신한대학교-퓨처벨류, K뷰티 글로벌 확산 위한 전략적 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-뷰티 산업 발전 위한 업무협약·대학발전기금 전달식 개최

신한대학교(총장 강성종)는 18일 의정부 캠퍼스에서 K-뷰티 전문 화장품 기업 ㈜퓨처벨류(대표 윤기봉)와 업무협약(MOU) 체결식 및 대학발전기금(현물) 전달식을 진행했다고 밝혔다.

신한대학교가 18일 의정부 캠퍼스에서 K-뷰티 전문 화장품 기업 ㈜퓨처벨류(대표 윤기봉)와 업무협약(MOU) 체결식 및 대학발전기금 전달식을 진행하고 있다. 신한대학교 제공

이날 행사에는 강성종 신한대학교 총장을 비롯해 윤기봉 퓨처벨류 대표이사, 윤채은 BM, 조윤재 대학원장, 이현 교무처장, 이효상 대외협력처장, 안이수 학생처장, 박소정 대학원 부원장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

양 기관은 이번 협약을 통해 총 1500만원 상당의 화장품 현물 기부와 함께 전략적 파트너십을 구축하고, K-뷰티 및 화장품 산업의 공동 발전을 위한 연구·교육·교류 협력을 강화하기로 했다. 특히, 글로벌 뷰티 리더 양성, 산업 동향에 맞춘 연계사업 개발, 지식 공유와 네트워크 구축 등 실질적인 협업이 이어질 전망이다.

이번 행사의 실무를 맡은 박소정 신한대학교 대학원 부원장(뷰티패션콘텐츠학과 주임교수)은 "㈜퓨처벨류는 산업통상자원부 주관 '2024 무역의 날'에서 '수출의 탑'을 수상한 기업으로, 세계 시장에서 주목받고 있는 K-뷰티 선도 기업"이라며 "앞으로 신한대학교와의 협업을 통해 K-뷰티 산업의 글로벌 확산을 위한 다양한 프로젝트를 발굴· 실행할 예정"이라고 밝혔다.





강성종 신한대학교 총장은 환영사에서 "글로벌 시장에서 급성장하는 K-뷰티 산업의 핵심 기업인 ㈜퓨처벨류와 의미 있는 협약을 맺게 되어 매우 기쁘다"며 "신한대학교는 앞으로도 산학협력을 강화해 산업 발전과 인재 양성에 기여할 것"이라고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

