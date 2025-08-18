BNK부산은행, ‘제30회 부산국제영화제’ 후원금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30년 연속 후원… 세계적 아시아 영화 축제 성장 견인



개막작, 박찬욱 감독 ‘어쩔 수가 없다’ 등 240여편 상영

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 18일 오후, 부산은행 본점에서 '제30회 부산국제영화제 후원금 전달식'을 가졌다.

BNK부산은행은 18일 오후, 부산은행 본점에서 ‘제30회 부산국제영화제 후원금 전달식’을 가졌다.(오른쪽 3번째부터 부산은행 방성빈 은행장, 부산국제영화제 박광수 이사장, 부산국제영화제 정한석 집행위원장) BNK부산은행 제공

이날 전달식에는 방성빈 은행장을 비롯해 부산국제영화제 박광수 이사장과 정한석 집행위원장 등이 참석해 환담을 하고 기념 촬영을 진행했다.

부산은행은 이번 전달식을 통해 현금 5억원과 4억원 상당의 전산기기 등 총 9억원 규모의 후원을 진행했다.

부산은행은 1996년 제1회 영화제부터 올해 제30회까지 단 한 해도 거르지 않고 지원을 이어오는 등 부산국제영화제가 세계적인 아시아 영화 허브로 자리매김하는 데 꾸준히 힘을 보태왔다.

올해로 제30회를 맞은 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 26일까지 10일간 영화의 전당, 센텀시티, 해운대, 남포동 등 부산 전역에서 개최될 예정이다.

개막작은 박찬욱 감독의 블랙 코미디 스릴러 '어쩔 수가 없다'로 선정됐다. 또 올해 영화제에는 약 70여개국의 240여편의 작품도 상영된다.

부산은행 방성빈 은행장은 "지난 30년간 부산국제영화제와 함께 성장하며, 지역 대표 문화축제가 세계로 뻗어나가는 과정을 지켜봤다"며 "앞으로도 부산을 문화예술의 중심 도시로 만드는 데 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





부산은행은 ▲부산국제코미디페스티벌 ▲부산국제록페스티벌 ▲부산바다축제 ▲부산불꽃축제 등을 지원해 부산이 세계적인 축제 도시로서의 명성을 높이는 데 기여하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

