하나은행, 기보와 손잡고 부울지역 中企 금융 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3억 특별출연

60억 규모 동남권 지역 중소기업 금융지원

하나은행이 기술보증기금과 '동남권 기술혁신형 중소기업 금융지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 부산·울산 지역 기술혁신형 중소기업 기술개발 역량 및 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융 확대를 위해 마련됐다. 하나은행은 3억원을 특별출연해 기술보증기금의 보증비율 우대(100%) 혜택이 적용된 보증서와 보증료를 지원하기로 했다. 이를 통해 부산·울산 지역 소재 기술혁신형 중소기업을 대상으로 60억원 규모 금융지원을 실시할 계획이다.





AD

이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장은 "이번 협약을 통해 우수한 기술력을 보유하고 있으나 자금난을 겪고 있는 동남권 지역 기술혁신형 중소기업을 위한 실질적인 금융혜택을 지원할 것"이라며 "앞으로도 기술력을 바탕으로 한 유니콘 기업, 스타트업을 위한 생산적 금융 지원을 통해 지역 경제의 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

18일 협약식에 참석한 이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장(사진 오른쪽)이 김대철 기술보증기금 상임이사(사진 왼쪽)와 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>