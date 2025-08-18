호수에 빠진 남성 보자마자 풍덩…40대 남성 구조한 경찰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"내버려 달라" 저항에도 구명환 씌워 구조

"위험하다 판단, 주저없이 호수로 뛰어들어"

"마땅히 경찰관으로서 할 일을 했을 뿐, 무사해서 다행입니다."

경찰관이 호수에 뛰어든 40대 남성을 무사히 구조했다. "날 내버려 둬 달라"는 발버둥에도 재차 구명환을 씌워 구조에 성공했다.

조성천 경위가 호수에 빠진 남성을 구하고 있다. 연합뉴스

18일 연합뉴스에 따르면 지난 15일 저녁 10시 전주시 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터로부터 '아중호수에서 한 남성이 휴대전화를 3개째 부수고 있다'는 신고가 전북경찰청에 들어왔다. 1~2분 뒤에는 '이 남성이 호수로 들어갔다'는 신고가 이어졌다. 위급한 상황이라고 판단한 전주덕진경찰서 아중지구대 경찰관들은 아중호수로 출동했다.

현장에 도착한 이는 조성천 경위(47). 그의 눈에 들어온 건 호수 한가운데 떠 있던 A씨였다. A씨는 몸에 힘이 다 빠진 듯, 버티기 어려워 보였다. 조 경위는 지체 없이 제복을 벗어 던지고 구명조끼를 착용한 뒤, 차가운 호수에 몸을 던졌다. 30여 m를 거침없이 헤엄쳐 나갔다.

그러나 구조는 쉽지 않았다. 조 경위가 구명환을 건네자 A씨는 두 차례나 내던졌다. "자신을 내버려 달라"는 말과 함께 거세게 저항했다. 하지만 조 경위는 포기하지 않았다. 다시 구명환을 씌우고 줄로 몸을 단단히 고정한 뒤, 힘껏 제방 쪽으로 끌어냈다. 결국 A씨는 무사히 호수 밖으로 구조됐다. 이후 그는 정신건강복지센터와 가족에게 안전하게 인계됐다.





조 경위는 "신고부터 출동까지 시간이 걸린데다가 물 온도가 차가워 조금만 머뭇거리면 A씨가 위험할 수 있는 상황이라고 생각했다"며 "평소 수영을 할 수 있어서 주저하지 않고 호수로 뛰어들었다"고 말했다. 그러면서 "A씨의 가족들이 감사하다는 인사를 건넸다"며 "마땅히 경찰관으로서 할 일을 했을 뿐이다. A씨가 무사해서 다행이다"고 덧붙였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

