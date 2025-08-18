日닛케이지수, 역대 최고치 또 경신…0.77%↑(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 지난주에 이어 18일에도 장중 최고치를 또 경신하며 고공 행진을 이어가고 있다.

이날 닛케이지수는 전 거래일 대비 336포인트(0.77%) 오른 4만3714로 마감했다.

로이터연합뉴스

AD

낮 12시 42분에는 4만3835를 기록하며 4만4000선에 근접하기도 했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 그간 강세였던 반도체, 전기 기계 관련주가 아닌 다른 종목들이 상승세를 이끌었다고 짚었다. 실제로 이날 도쿄일렉트론은 2.14%, 소니그룹은 2.54% 하락했다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감으로 지난주 크게 오른 은행주들도 하락 폭이 컸다. 반면 미쓰코시이세탄 홀딩스 등 소매업과 스즈키를 비롯한 자동차주 등 폭넓게 매수세가 유입됐다고 전했다.





AD

NHK는 미국 경기가 나쁘지 않다는 견해가 확산하고 일본 2분기 경제성장률이 시장 예상치를 웃돌면서 매수세가 이어졌다고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>