GGM 노조 "대출 조기 상환 압박으로 노조 탄압 중단돼야"

전국금속노동조합 광주전남지부가 18일 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 개최하고 있다. 전국금속노동조합 광주전남지부 제공

전국금속노동조합 광주전남지부는 18일 "노동 3권을 부정하고 금융 기관을 통해 노조를 탄압하는 광주글로벌모터스(GGM)를 규탄한다"고 말했다.

노조는 이날 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 "GGM 경영진은 노조를 무력화하기 위해 8개 은행으로부터 대출금 1,960억원의 조기 상환 요구를 받은 사실을 조합원들에게 발표했다"며 이같이 주장했다.

이어 "대출금의 조기 상환 요구는 노사상생발전협정서(상생협정서) 위반인데, 협정서를 위반한 것은 노조가 아니라 GGM 경영진이다"며 "상생협정서 어디에도 '무노조·무파업' 조항은 없다"고 강조했다.





또 "노동 당국이 인정한 부당노동행위만 단체교섭 거부 ·해태, 노조 비방, 노조 지회장 부당 징계 등 여러 건이다"며 "정부는 GGM과 금융 기관의 부당한 여신정책에 대해 철저히 조사해야 한다"고 덧붙였다.





