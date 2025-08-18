철도공단, 녹색채권 700억 조달…호남고속철 재원 활용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가철도공단은 700억원 규모로 녹색채권을 발행했다고 18일 밝혔다. 녹색채권은 기후변화 대응, 재생에너지 개발 등 환경개선을 목적으로 추진하는 사업을 할 때 쓸 자금을 위해 발행하는 채권이다.

공단은 이번에 환경부와 금융위원회가 마련한 한국형 녹색채권 가이드라인에 부합하는 관리체계를 구축했다. 특정 활동이 친환경 사업에 해당하는지 판단하는 공식기준으로 한국신용평가가 실시한 ESG 채권 인증평가에서 적합 판정을 받았다.

철도는 다른 교통수단에 비해 탄소 배출량이 적은 친환경 운송수단으로 꼽힌다. 고속철도 건설은 한국형 녹색분류체계 상 무공해 운송 인프라 구축·운영에 해당한다. 앞서 2023년 녹색채권을 처음 발행해 호남고속철도 1단계 등에 300억원, 이듬해 수도권고속철도 건설사업에 500억원을 조달했다.





이번에 발행해 확보한 자금은 호남고속철도 2단계 건설에 쓰인다. 앞으로 고속철도 건설 자체 투자분이 늘어나면 발행 규모도 늘리는 방안을 검토하기로 했다. 이성해 국가철도공단 이사장은 "이번 녹색채권 발행은 지난해보다 200억 원 증액된 규모로 철도를 대표하는 공공기관으로 친환경 가치를 적극 실천하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

