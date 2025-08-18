광양제철소, 지역 어르신 치매예방·극복 봉사활동 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프렌즈 재능봉사단, 올 1월부터 매주 토요일 이웃사랑 실천

포스코 광양제철소(소장 고재윤) 산하 프렌즈 재능봉사단이 지난 16일 광양시 의미있는 주간보호센터에서 지역 내 어르신들을 위한 치매 예방·극복 봉사활동을 펼치며 따뜻한 이웃사랑을 전했다.

프렌즈 재능봉사단은 지난 2004년 창단된 이래 300여명의 단원이 활동하고 있다. 그동안 다문화가정 합동결혼식, 제과·제빵 교육, 김장김치 담그기, 인형극단 사업 등 다문화가정을 위한 프로그램과 위안 공연, 벚꽃 나들이, 인테리어 등 어르신들을 위한 다양한 봉사활동을 펼쳤다.

어르신들이 봉사단원들과 함께 풍선 배드민턴을 즐기고 있다. 광양제철소 제공

또한 지역 어르신들의 건강을 위해 치매 예방·극복 프로그램을 기획해 올해 1월부터 매주 토요일마다 관련 봉사활동을 펼쳐오고 있다.

이번 봉사활동에는 15명의 프렌즈 재능봉사단원들이 참여했으며, 봉사자들은 어르신들의 인지 기능 향상과 신체 능력 증진을 위해 마련한 프로그램을 진행하며 따뜻한 소통의 시간을 가졌다.





최창록 광양제철소 프렌즈 재능봉사단장은 "고령화 사회에서 치매 예방은 개인과 가족, 그리고 사회 전체의 중요한 과제라고 생각한다"며, "앞으로도 어르신들의 건강한 노후와 삶의 질 향상을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

