백승보 조달청장 "국민 체감 조달개혁…신산업 육성 등 국정과제 뒷받침"

"공공조달을 전략적으로 활용해 혁신경제, 균형성장 등 정부의 국정 비전과 국정 목표 달성을 뒷받침하는 데 기관 역량을 집중하겠다." 백승보 조달청장이 18일 정부대전청사에서 기자 간담회를 갖고 이같이 말했다.

백 청장은 지난 14일 취임식을 대신해 혁신기업 현장 방문을 택했다. 조달청이 직면한 공공조달 분야 현안 대응과 민생경제 회복 지원을 위해 현장을 먼저 찾았다는 후문이다.

이어 간담회에서는 국민과 조달 현장이 체감할 수 있는 '조달개혁'에 적극적으로 나서겠다고 의지를 표명했다.

백 청장은 "조달청은 공공조달 구매력으로 AI 등 신산업 육성과 중소·벤처·창업기업의 성장을 지원하는 데 발판이 되고 공급망 위기와 탄소중립 그리고 국민 안전 등 실생활과 밀접한 사회문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 판단한다"며 "이러한 역할에 충실하기 위해 현재 추진하고 있는 공공조달 개혁을 신속하고 내실 있게 추진하는 것이 우선 과제"라고 강조했다.

이를 위한 실천적 운영 방향으로는 ▲공공조달을 활용한 인공지능(AI) 등 신성장 분야의 성장 지원·견인 ▲품질·가격 등 기본에 충실한 공공조달 환경 조성 ▲기업하기 좋은 투명·공정한 조달시장 조성 ▲소통·신뢰·협력을 기반으로 성과를 창출하는 조직문화 등을 제시했다.





또 백 청장은 "조달청 직원 모두가 변화와 혁신의 주체로 서로 협력할 때 국민이 원하고 체감할 수 있는 성과도 만들어낼 수 있을 것"이라며 "직원 한 명의 작은 노력도 헛되지 않게 공정한 평가와 보상이 이뤄질 수 있게 하고, 적극·창의적 업무 과정에서 생기는 실패가 용인되는 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

