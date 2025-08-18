푸본현대생명, 7000억원 유상증자 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재무건전성 강화, 지속 가능한 성장 발판 마련

푸본현대생명이 재무구조 강화를 위해 7000억원의 유상증자를 실시하기로 했다고 18일 밝혔다.

푸본현대생명의 이번 유상증자는 금융시장의 리스크 확대와 강화된 자본관리 요구에 대응하고 지속 가능한 성장 발판을 마련한다는 차원에서 단행됐다. 안정적인 재무건전성 유지를 위한 기본자본 확대, 수익·리스크 최적화를 위한 상품전략, 보험계약마진(CSM) 증대를 위한 판매전략 등을 추진한다는 전략이다.

푸본현대생명은 이번 자본확충을 통해 자본적정성에 대한 시장의 우려를 해소하고 질적 개선의 발판을 마련했다. 경과조치 없이도 지급여력비율(K-ICS·킥스)을 적정 수준으로 유지할 수 있도록 중장기 재무건전성 관리계획을 수립하고 단계적으로 실행할 예정이다.

푸본현대생명은 이번 유상증자를 계기로 영업채널별로 시장 상황에 맞춰 영업활동을 적극 확대할 계획이다. 전 채널에 걸쳐 상품 다각화를 통해 상품경쟁력을 강화하고 영업채널별로는 CSM 증대를 위해 전속영업채널의 조직확대와 법인보험대리점(GA) 영업채널에서의 전략적 파트너십을 통해 성장을 추구할 계획이다.

푸본현대생명의 최대주주인 대만 푸본생명과 푸본생명의 모회사인 푸본금융지주는 한국시장에 대한 지속적인 관심과 투자를 이어가고 있다.

푸본생명은 2018년에 푸본현대생명의 최대주주가 된 이후 지속적인 지원을 아끼지 않고 있다. 푸본금융지주는 2019년 우리금융지주와 2022년 현대카드에 지분을 투자하기도 했다. 지난달엔 타이베이 푸본은행이 서울 여의도에 대표사무소를 개설한 바 있다.





푸본현대생명 관계자는 "유상증자는 대주주의 필요 절차 등 청약일정을 거쳐 연내 완료할 계획"이라고 말했다.





