철도공단, 700억원 규모 '녹색채권' 발행…"ESG 경영 실천"

국가철도공단은 친환경 철도건설 자금조달과 녹색금융 활성화를 위해 700억원 규모의 녹색채권을 발행했다고 18일 밝혔다.

녹색채권으로 확보한 자금 전액은 호남고속철도 2단계 건설사업에 투입된다. 철도공단은 앞으로 고속철도 건설 자체 투자금액이 증가할 경우 녹색채권 발행 규모를 확대하는 방안도 검토한다.

대전 동구에 위치한 국가철도공단, 한국철도공사(코레일) 사옥 전경. 국가철도공단 제공

녹색채권은 녹색사업의 자금조달을 목적으로 발행하는 채권이다. 녹색사업은 기후변화 대응과 재생에너지 개발 등 환경개선을 위해 추진한다.

녹색채권 발행에 앞서 철도공단은 환경부와 금융위원회가 공동으로 마련한 '한국형 녹색채권 가이드라인'에 맞춰 관리체계를 구축, 한국신용평가㈜가 실시한 ESG채권 인증평가에서 '적합' 판정을 받았다.

이 가이드라인은 특정 경제활동이 친환경 사업에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 마련한 공식 기준으로 활용된다.

철도는 탄소 배출량이 다른 교통수단보다 월등하게 적은 친환경 운송 수단으로 꼽힌다. 특히 고속철도 건설은 한국형 녹색 분류체계에서 '무공해 운송 인프라 구축 및 운영'에 해당하는 대표적인 녹색 경제활동이다.

철도공단은 2023년 처음으로 녹색채권을 발행해 호남고속철도 1단계 등에 300억원을 투입했다. 이어 지난해는 수도권 고속철도 건설사업에 500억원의 사업 자금을 녹색채권으로 조달했다.

이성해 철도공단 이사장은 "올해 녹색채권은 지난해보다 200억원 증액된 규모로 발행된다"며 "철도공단은 철도를 대표하는 공공기관으로서 ESG 경영 실천 의지로 친환경 가치를 실천에 옮겨 국민에게 신뢰받는 기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.

한편 철도공단은 지난 3월 환경부·한국환경산업기술원과 '한국형 녹색채권 발행 이차보전사업' 업무협약을 체결했다.





이 사업은 녹색채권을 발행할 때 발생하는 이자의 일부를 정부가 대신 부담하는 제도다. 이를 통해 철도공단은 환경부로부터 연 0.2%의 이자 지원을 받아 금융비용을 절감할 수 있게 됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

