광명 철산역 2번 출입구 18일 조기 재개통

비가림막 설치·양심우산 비치해 편의 강화

에스컬레이터 교체 공사로 폐쇄됐던 지하철7호선 철산역 2번 출입구가 18일 오후 1시부터 재개통됐다.

18일 재개통된 지하철7호선 철산역 2번출구 입구에 비가림막이 설치돼 있다. 광명시 제공

철산역 2번 출입구는 에스컬레이터 교체 공사로 지난 2월부터 폐쇄됐었다. 당초 다음 달 7일 재개통할 예정이었지만 20여 일 앞당겨 조기 개통하게 됐다고 광명시는 설명했다.

시는 출입구 개통에 맞춰 시민들의 편의와 안전을 위해 출입구 외부에 비가림막을 설치했다. 이 출입구는 인근에 버스정류장이 밀집해 있어 철산역 4개 출입구 중 가장 이용자가 많아 기습 호우 때 안전사고 우려가 제기됐던 곳이다. 수도권 일대 768개 전철역 중 출입구 외부에 비가림막을 설치한 것은 처음이라고 시는 설명했다.

시는 역사 안에 양심우산도 비치해 시민들이 무료로 사용할 수 있도록 했다. 사용한 우산은 이용 후 보관함에 반납하면 된다.





박승원 광명시장은 "앞으로 시민들이 대중교통을 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 지속해서 관심을 갖고 다양한 사업을 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

