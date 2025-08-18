순천향대 연구장학금 성과…석·박사 동시 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대표 우수과제 배출…연 21억 원 장학제도 결실

사진 왼쪽 순천향대 최수진(석사과정) 학생과 오른쪽 서다연(박사과정)학생/순천향대

AD

순천향대학교 대학원생들이 연구장학금 제도의 지원을 발판 삼아 교육부·한국연구재단 '인문사회 연구장려금 지원사업'에서 석·박사 과정 동시 선정이라는 성과를 거뒀다.

18일 순천향대에 따르면 교육과학과 최수진 석사과정학생은 '자살사고에서 자살행동으로 이어지는 메커니즘 분석: 자살의 대인관계 이론 적용(IPTS)' 연구로 석사 부문 대표 우수과제에 선정됐다.

또 박사과정인 서다연 학생도 최종 명단에 올라 대학원 연구 경쟁력을 입증했다.

이 같은 성과는 순천향대 대학원이 운영 중인 연구장학금 제도 덕분이다.

순천향대는 석사 기준 1인당 약 2500만 원 규모의 장학 혜택을 제공하며, 2024학년도에는 총 21억 원이 지급됐다. 전체 대학원생 400여 명, 재학생의 61%가 지원을 받았다.

또 ▲우수논문 장학금 ▲해외학회 참가 장학금 ▲해외연수 장학금 등 다양한 지원이 병행돼 학생들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경이 마련됐다.





AD

송병국 총장은 "올해 신설된 인문사회 석사과정 연구장려금에서 대표 우수과제가 배출되고 박사과정생까지 동시 선정된 것은 대학원의 장학 지원 체계가 낳은 결실"이라며 "앞으로도 대학원생들이 경제적 부담 없이 학문에 전념할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>