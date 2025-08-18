여천NCC, DL·한화 지원 이사회 승인…3000억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양대 주주, 자금 지원 통해 정상화 방침

DL케미칼 "여천NCC 경쟁력 위해 최선"

TF팀 가동해 자생력 확보 대책 마련 추진

석유화학업계 불황 속 3공장 가동 중단에 들어간 여천NCC가 대주주들로부터 3000억원의 긴급 자금을 지원받는다. 단순한 유동성 보강을 넘어 정상화와 경쟁력 강화 차원의 '책임 경영' 성격이 짙다는 평가다.

DL케미칼에 따르면 여천NCC는 18일 이사회를 열고 '주주사로부터의 금전 차입 승인' 안건을 의결했다. 이에 따라 대주주인 DL케미칼과 한화솔루션은 각각 1500억원씩 총 3000억원을 여천NCC에 대여하기로 했다.

AD

DL케미칼은 이번 지원을 두고 "대주주로서 책임경영을 실천하고 여천NCC의 정상화와 경쟁력 확보를 위해 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.





AD

또한 DL케미칼은 한화솔루션과 공동으로 운영 중인 태스크포스(TFT)를 통해 여천NCC의 경영 상황을 면밀히 분석, 실질적인 경쟁력 강화 방안과 자생력 확보 방안을 마련해 실행에 나선다는 방침이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>