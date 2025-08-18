DB증권, '핫한 펀드 페스티벌 시즌2' 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권(대표 곽봉석)은 오는 10월31일까지 '핫한 펀드 페스티벌 시즌2'를 실시한다고 18일 밝혔다. 지난 7월에 진행했던 시즌1 '핫한 펀드 페스티벌' 이벤트는 고객들의 폭발적인 성원으로 단 하루만에 조기 종료된 바 있다.

이번 시즌2에서는 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 이벤트 범위를 확대했다. 기존 6개 섹터를 ▲신정부 ▲글로벌AI ▲중국4차산업 ▲회사채&공모주 ▲은퇴준비 등 5개 섹터로 압축하고, 각 섹터별로 최근 시장 관심도가 높은 펀드를 엄선하여 제공한다.

'핫한 펀드 페스티벌 시즌2'는 DB증권 MTS 내 '디지털혜택펀드#' 메뉴를 통해 진행되며 최신 트렌드 펀드 소개와 함께 다양한 현금 리워드를 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 고객은 합리적인 투자와 함께 최대 42만원의 현금 혜택을 받을 수 있다. 또한 적립 매수 최소 12개월 완납 시 추가 혜택을 제공하는 등 매수 유형에 따라 상이한 혜택을 제공한다.

DB증권 관계자는 "주식 외 다양한 투자처를 찾는 고객에게 시장에서 주목받는 상품을 신속하게 제공하고 있다"며 "시즌1에서 보여준 뜨거운 관심을 바탕으로 앞으로도 지속적인 온라인 펀드 매수 이벤트를 통해 핫한 펀드와 리워드를 꾸준히 제공하겠다"고 말했다.





자세한 내용은 DB증권 공식 홈페이지 및 MTS에서 확인할 수 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

