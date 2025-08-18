부산항만공사, 올해 디지털혁신워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 오는 9월 5일 오후 1시, 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX) 5층 이벤트홀에서 공개형 디지털 워크숍을 개최한다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 개최되는 이번 워크숍에서는 항만 이해관계자, 지역 대학 물류학과와 해사(海事) 특성화 고등학교 학생 등 항만업계와 지역사회가 함께 참여하는 장을 마련했다.

워크숍의 첫 번째 세션에서는 아마존웹서비스(AWS) 코리아의 김병준 이사가 '앞으로 3년, AI 생존지식'을 주제로 특강을 진행한다.

김 이사는 글로벌 최고 수준의 클라우드 서비스 기업에서의 경험을 바탕으로 물류·항만 산업에서 AI가 어떻게 변화를 주도하는지와 개인과 조직이 이를 어떻게 준비해야 하는지를 구체적인 사례와 함께 소개할 예정이다.

두 번째 세션에는 구독자 26만 명의 인기 유튜버 '페이퍼로지'가 '이기는 기획 with chatGPT'를 주제로 강의를 진행한다.

참가자들은 문서 작성, 아이디어 발상, 데이터 요약, 번역 등 실제 사례에 기반한 chatGPT 활용법과 생산성·창의성 향상 방법을 배우게 된다.

BPA 송상근 사장은 "디지털 혁신기술은 항만의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소이자 많은 분이 함께 배워야 할 새로운 언어"라며 "이번 워크숍을 계기로 부산항만공사는 기술 혁신을 통한 항만 경쟁력 강화와 시민 참여 확대라는 두 가지 목표 실현을 위해 더욱 노력하겠다"라고 덧붙였다.

부산항은 세계 2위의 환적항이자 대한민국 수출입 물류의 핵심 거점으로 글로벌 항만 간 기술 경쟁에서 우위를 점하기 위해 AI, 빅데이터, 자동화 등 디지털 기술을 적극적으로 도입하고 있다.





부산항만공사는 이번 워크숍을 단발성 이벤트가 아닌 지속 가능한 디지털 역량 강화 프로그램으로 삼고 앞으로도 AI, 빅데이터, 스마트 물류와 관련 교육과 네트워크 행사를 주최해 항만 종사자뿐 아니라 지역 청년, 창업가, 일반 시민까지 포용하는 디지털 생태계를 조성할 계획이다.

부산항 디지털혁신워크숍 홍보 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

