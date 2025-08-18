부산항만공사, AI 추진단 본격운영 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA)는 정부의 핵심 국정과제인 'AI 3대 강국 도약'을 부산항에서 적극 뒷받침하기 위해 총 30명으로 구성된 'BPA AI 추진단'을 가동한다.

'BPA AI 추진단'은 경영부사장을 AI 책임관(단장)으로 하고 지난 7월 1일부로 신설된 디지털 AI 부장과 기획조정실장이 공동 실무반장을 맡는다. 또 부서별 AI 추진 실무관(27명)을 두어 전사적인 협업 체계를 구성해 실행력을 확보하기로 했다.

AI 추진단은 중점 추진전략·실행과제 등을 도출해 'BPA AI 추진 전략계획'을 수립할 계획으로, 단기·중장기로 구분한 2030년 말까지의 추진 로드맵을 마련하고, 여러 대내외 이해관계자 등과 소통하며 과제들을 추진할 계획이라고 말했다.





부산항만공사 송상근 사장은 "그동안 환적모니터링시스템(Port-i), 환적운송시스템(TSS), 전자인수도증(E-SLIP) 등을 개발해 부산항의 디지털전환 노력을 추진해왔다"며 "앞으로는 부산항 재난·안전사고 예방, 기관 경영 등 다양한 영역으로 AI 기술을 확대 적용하여 부산항의 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 수 있도록 역량을 집중해 나갈 계획이다"고 말했다.

부산항만공사.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

