화순군, 독립유공자 유족들과 간담회 개최

제80주년 광복절 맞아 진행



구복규 화순군수가 독립유공자 유족들과 간담회를 갖고 있다. 화순군 제공

화순군(구복규)은 지난 15일 제80주년 광복절을 맞아 독립유공자 유족들과 간담회를 갖고 독립유공자의 숭고한 희생정신을 기리고, 유족에게 존경과 감사의 마음을 전하는 시간을 가졌다.

이날 간담회는 구복규 군수를 비롯해 이호범 부군수, 허선심 사회복지과장, 독립유공자 유족 등 10여 명이 참석했다.

참석 유족들은 그 간의 애로사항과 건의 사항을 전달했으며, 진정성 있는 소통의 시간이 됐다고 털어놨다.

구복규 군수는 "광복 80주년을 맞아 조국의 독립을 위해 헌신하신 선열들의 희생정신과 그 유족분들의 삶에 깊은 존경을 표한다."면서 "유족분들을 직접 뵙고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 의미 깊다"고 말했다.





화순군은 앞으로도 독립유공자의 숭고한 정신을 계승하고, 유족들과의 지속적인 소통을 통해 예우와 지원을 강화해 나갈 방침이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

