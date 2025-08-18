동국제약, '니코스탑'·'류마스탑 파워플라스타' 독점 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건소 유통 채널 본격 진입

동국제약은 삼양홀딩스 바이오팜그룹과 일반의약품 패치제 '니코스탑'과 '류마스탑 파워플라스타' 제품의 공동 프로모션에 대한 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 계약에 따라 삼양홀딩스는 두 제품의 공급을 맡고, 동국제약은 국내 독점 판매를 진행한다.

서울 강남구 동국제약 본사. 동국제약

니코스탑은 1997년 출시 이후, 28년 동안 장기간에 걸쳐 효과와 안전성이 검증된 니코틴 대체요법(NRT) 제품이다. 24시간 혈중 니코틴 농도가 일정하게 유지되어 금단 증상 및 흡연 욕구를 효과적으로 억제하며, 니코틴 사용량과 사이즈를 최적화하여 피부자극을 최소화한 것이 특징이다.

글로벌 헬스케어 연구기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 니코스탑은 2022년 니코틴 패치 시장 점유율 57%를 기록했으며, 2024년 한국리서치의 소비자조사에서는 브랜드 인지도 1위(금연보조제 니코틴 패치 부문)를 차지하기도 했다.

동국제약은 이번 공동 프로모션을 통해 보건소 유통 채널에 본격적으로 진입하게 됐으며, 보유하고 있는 다양한 제품들로 향후 유통 범위와 규모를 확대할 예정이다. 한편 양사는 니코스탑 외에도 관절 및 근육 통증 완화에 도움을 주는 류마스탑 파워플라스타의 공동 프로모션도 함께 전개한다.

류마스탑 파워플라스타는 1998년 출시돼 27년간 약효와 안전성 측면에서 신뢰를 쌓아온 '류마스탑 플라스타'를 리뉴얼한 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)다. 현재 시장 내 출시된 파스 제품 중 동일 면적당 최고 함량(70mg)의 디클로페낙 성분을 포함하고 있다.





동국제약 마케팅 담당자는 "삼양홀딩스 바이오팜그룹의 차별화된 패치 기술력과 동국제약의 강력한 OTC 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다"며 "초고령 사회로의 진입과 함께 건강 관리에 대한 관심이 더욱 높아지고 있는 만큼, 금연보조제 니코스탑 유통을 통해 국민 건강에 일조하겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

