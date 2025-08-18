지천댐 두고 충남도-청양군 정면충돌…갈등 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도 "이미 지원 약속·예산 반영"…군 "군민 의견 최종 반영 후 결정"

박정주 충남도 행정부지사는 18일 기자회견을 열고 "충남도는 앞으로도 지천댐과 관련한 모든 절차에서 주민의 목소리를 최우선으로 듣고 사실과 절차에 기반한 해법을 마련하겠다"며 "지천댐은 충남의 미래를 위해 꼭 필요한 사업"이라고 강조하며, "김돈곤 청양군수가 공식 입장을 조속히 밝혀야 정책 반영의 시기를 놓치지 않는다"고 말했다./이병렬기자

AD

충남 청양 지천댐 건설을 둘러싸고 충남도와 청양군의 갈등이 정면 충돌 양상으로 번지고 있다. 도와 군이 각각 상반된 입장을 내놓으면서 논란은 더욱 가열되는 분위기다.

박정주 충남도 행정부지사는 18일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "도와 환경부는 이미 공문과 면담을 통해 지원 방향을 제시했다"며 청양군의 '지원 미확정' 주장을 반박했다.

그는 "지난 5월 도가 청양군 건의 사업에 대해 지원 가능하다는 공문을 회신했고, 환경부도 지난해 10월 법적 근거와 재원 조달 방안을 담아 회신했다"며 "기초 계획 없이 지원만 요구하는 것은 타당하지 않다"고 강조했다.

앞서 김돈곤 청양군수는 지난 14일 브리핑에서 "지천댐은 청양군이 요청한 사업이 아니라 충남 서북부 물 부족 해소와 기후위기 대응을 위한 국가·도 차원의 사업"이라며 "주민 우려와 지역 사업을 이미 여러 차례 건의했지만 지원 방안은 확정되지 않았다"고 밝혔다.

김 군수는 "기본 구상 용역과 지역 발전 대책을 토대로 군민 의견을 수렴해 최종 입장을 정하겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 박 부지사는 "환경부가 댐 주변 정비 사업비를 770억 원까지 확대하는 법 개정을 단행했고, 도는1000억 원 추가 지원을 약속했다"며 "제2회 도 추경예산에 청양군 관련 14개 사업 172억 원을 반영했다"고 설명했다.

단 " 대규모 실버타운 조성과 리브투게더 후속 사업은 절차 미비로 제외됐지만, 청양군이 자체 용역을 통해 사업을 구체화 하고 지원을 요청하면 검토해 지원할 예정이다"고 말했다.

그는 "환경부는 처음부터 '군과 군민 의견이 가장 중요하다'는 입장을 견지해왔다"며 "청양군이 공식 입장을 조속히 밝혀야 정책 반영의 시기를 놓치지 않을 것"이라고 지적했다.

이어 "김 군수께서는 당초 7월 입장 발표를 약속하고도 '기본구상이 끝나면 하겠다', '환경부 정책을 따르겠다'며 미루고 있다"며 "군민의 정책 결정을 중앙에 의존하지 말고 군의 의지를 즉시 밝혀 달라"고 압박했다.





AD

그러면서 "충남도는 앞으로도 지천댐과 관련한 모든 절차에서 주민의 목소리를 최우선으로 듣고 사실과 절차에 기반한 해법을 마련하겠다"며 "지천댐은 충남의 미래를 위해 꼭 필요한 사업"이라고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>