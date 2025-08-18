이미선 기상청장 “기상·기후 감시·예측 체계 고도화”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 등 첨단기술 적극 활용

이미선 기상청장은 18일 "기상청의 비전은 과학 기반의 기후 위기 대응 허브가 돼야 한다"며 "첨단기술들을 이용해 기상·기후 감시·예측 체계를 고도화할 필요가 있다"고 밝혔다.

이미선 기상청장. 기상청 제공

이 청장은 이날 취임사에서 "인공지능(AI), 고해상도 수치 모델, 위성·레이더 관측망 등 첨단 기술을 보다 적극적으로 활용해 국민의 안전을 최전선에서 지켜내기 위한 예보와 특보체계의 발전이 필요하다"고 말했다.

이 청장은 "기후변화에 따른 국가적 기후적응은 필연"이라며 "기상청은 단순히 날씨를 예보하는 기관을 넘어 농업·산업·에너지·보건 등 각 분야 기후 리스크를 사전에 분석하고 대응할 수 있도록 과학적 데이터를 제공하는 국가 파트너가 돼야 한다"고 밝혔다.

이 청장은 "국가 기후 예측 시스템 개발에 차질이 없게 인프라를 보강해 나아가고, 국가 기후변화 표준 시나리오를 통해 중앙정부 및 지방자치단체가 마련하는 기후 위기 적응 대책의 기초자료를 제공하는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

이 청장은 "탄소중립을 위한 재생에너지 전환을 위해 기상청의 역할 확대가 필요하다"며 "정밀한 수치예보와 AI를 바탕으로 기상자원지도와 바람과 일사량 예보를 고도화해 풍력, 태양광 등 재생에너지 생산을 지원하겠다"고 밝혔다.

이 청장은 "잠재적인 위험인 지진에 대해서도 현장 경보의 도입으로 지진 조기경보 통보 시간 단축, 체감 진도 정확도 개선 등으로 지진으로부터 국민 안전을 지키도록 더욱 매진하겠다"고 말했다.





이 청장은 "기상청이 생산하는 예보와 정보가 국민 생활에 실질적 도움이 되도록 소통 방식을 더 고민하고 기후 위기의 불평등 문제를 해소하기 위해 취약계층을 우선 지원하는 맞춤형 기상·기후 서비스도 확대하겠다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

