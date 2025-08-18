금호타이어 광주공장 화재, 석 달 만에 현장 감식 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2공장 전기 오븐 중심 발화 원인 규명 진행

소화설비·방화문·대피방송 작동 여부도 조사

금호타이어 광주공장에서 발생한 대형 화재의 원인을 밝히기 위한 현장 감식이 사고 석 달여 만에 시작됐다.

지난 5월 17일 오전 발생한 화재로 금호타이어 광주공장에서 검은 연기가 치솟고 있다. 송보현 기자

광주경찰청 형사기동대는 18일 광주 광산구 금호타이어 광주공장에서 국립과학수사연구원 등과 화재 현장 감식을 진행했다. 감식은 불이 시작된 것으로 알려진 2공장 정련동 2층 산업용 대형 전기 오븐을 중심으로 이뤄졌다.

목격자들은 타이어 원재료인 생고무를 전기 오븐에서 예열하던 중 불꽃이 튀며 불이 시작됐다고 진술했다. 금호타이어 측은 생고무에 섞인 나뭇조각 등 이물질 때문에 화재가 발생했을 가능성도 제기했다.

경찰은 감식을 통해 발화 원인과 확산 경위를 규명하고, 공정상 불꽃 발생이 불가피하다면 사전 조치가 제대로 마련됐는지도 확인한다. 화재 당시 소화설비가 엉뚱한 곳에 분사되거나 방화문이 작동하지 않았다는 의혹, 대피 방송과 방송시설 작동 여부 등도 조사 대상에 포함됐다.





이번 감식은 화재로 건물이 붕괴할 수 있다는 우려로 미뤄졌다가 최근 철거와 안전 보강 조치가 이뤄지면서 3개월 만에 착수됐다. 경찰은 감식 결과를 토대로 책임자에게 업무상과실치상 혐의를 적용해 수사를 이어갈 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

