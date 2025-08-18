산청군, '극한 호우 피해' 중기·소상공인 지원 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

100억원 규모 특별금융 확대



경남 산청군은 지난 7월 극한 호우로 피해를 본 중소기업과 소상공인 지원을 위한 100억원 규모의 육성자금을 확대 지원한다고 18일 밝혔다.

지원은 오는 26일부터 9월 10일까지 경남신용보증재단을 통한 보증 대출(12억원)과 금융기관 자체 신용·담보대출(88억원)로 이뤄지며 산청군에 주된 사업장을 두고 매출이 있는 중소기업 또는 소상공인이 대상이다.

산청군청 전경.

AD

특히 은행 여신 규정상 상환능력을 갖춘 사업자이고 융자지원 제외 대상에 해당하지 않으면 누구나 신청할 수 있다. 융자 한도는 업체의 매출 및 자본금 규모에 따라 최대 5억원으로 2년 거치 3년 균분 상환조건이다.

경남신용보증재단 보증 대출은 소상공인만 신청 가능하며 오는 26일부터 경남신용보증재단 홈페이지에 예약 또는 방문해 상담 예약 일정을 잡은 후 진행할 수 있다.

신용·담보대출로 신청하고자 하는 중소기업 및 소상공인은 협약 금융기관에 대출 한도 및 금리 등에 대한 상담 후 서류 접수 및 신청이 가능하다.

지원은 모두 기간 내 한도 소진 시 조기마감 될 수 있으며 경남신용보증재단 보증 대출은 기간 내 소진되지 않을 경우 연장 접수가 가능하다.

지원 대상으로 선정되면 5년간 이차보전금 3.5%의 지원되므로 이자 부담을 덜게 돼 경영 안정화에 많은 도움이 될 것으로 보인다.





AD

이승화 군수는 "이번 지원이 극한 호우로 피해를 본 중소기업과 소상공인들의 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 경영 및 자금난 해소를 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>