우본, 이재명 대통령 취임 기념우표 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우정사업본부(이하 우본)는 '제21대 대통령 취임' 기념우표를 발행한다고 18일 밝혔다.

기념우표는 이재명 대통령 취임 100일을 맞이해 내달 11일 발행된다.

'제21대 대통령 취임' 기념우표 이미지. 우정사업본부제공

AD

발행 형태 및 규모는 전지 22만장(낱장 328만장), 소형시트 45만장, 기념우표첩 5만부다. 기념우표첩에는 소형시트, 전지, 초일 봉투, 나만의 우표로 구성된다.

우본은 기념우표에 회복과 성장을 향한 대통령의 결의와 국민 주권 정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지를 담았다.

우표와 소형 시트 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다.

기념우표는 내달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국에서 구매할 수 있다.





AD

이에 앞서 우본은 인터넷우체국에서 이달 18~19일 기념우표첩 기준 2만부(1인 1부 한정)를 사전 예약 접수한다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>