"글로벌 VC 만날 기회"…OKTA, 글로벌 스타트업 대회 개최

10월28일 송도서 결선 진행

해외 지사화·실리콘밸리 지원

스탠퍼드·버클리 강의 수강 기회

세계한인경제무역협회는 오는 10월28일부터 이틀간 진행되는 '2025 OKTA 글로벌 스타트업 대회'에 참가할 기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

인천 송도컨벤시아에서 인천광역시와 공동으로 개최하는 이번 대회는 전 세계 한인 경제인과 글로벌 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC)가 함께하는 세계 시장 진출을 꿈꾸는 유망 스타트업을 위한 투자 연계 대회다. 입상자에게는 상장 수여와 소정의 상금과 함께 ▲일대일 투자 상담 지원 ▲후속 투자 연계 ▲월드옥타 해외 지사화사업 연계 ▲미국 실리콘밸리 주재 G6 글로벌 무역관 입점 ▲POC 마케팅 및 후속 홍보 지원 등 다양한 혜택이 제공된다.

세계한인경제무역협회는 오는 10월28일부터 이틀간 '2025 OKTA 글로벌 스타트업 대회'를 개최한다. 세계한인경제무역협회

모든 참가기업은 스탠포드대학교와 UC 버클리 교수진이 진행하는 온라인 기업가정신 교육을 수강할 수 있어 세계적 명문대학교의 실전 강의 또한 경험할 수 있는 기회도 주어진다.

대회 최종 결선은 10월28일 인천 송도컨벤시아 프리미어볼룸에서 열리며, 같은 달 27일부터 30일까지 재외동포 경제인의 최대 규모 축제이자 대한민국 중소기업의 해외시장 진출을 지원하는 '2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON'과 제29차 세계한인경제인대회가 함께 열린다.

대회 참가 신청은 예비창업리그(예비창업자 또는 창업 3년 이내 기업), 창업리그(창업 3년 초과 또는 투자 유치 경험 보유 기업)로 나누어 진행되며 오는 30일까지 구글폼을 통해 하면 된다.





박종범 월드옥타 회장은 "이번 대회를 통해 유망한 기업들이 글로벌 시장 진출의 기회를 얻고, 꿈을 현실로 만드는 계기가 될 수 있도록 적극적으로 지원할 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

