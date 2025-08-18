[로펌은 지금]바른, 기업전략연구소 출범…소장에 ESG 전문가 이준희 박사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 규제 리스크 대응

이슈 연계형 대응 자문 패키지 운영

법무법인 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)이 기업이 직면한 다양한 ESG 이슈에 대응하기 위한 기업전략연구소를 출범했다.

소장은 법무법인 지평에서 ESG 서비스 초석을 다졌던 이준희 박사가 맡게 됐다.

서울 강남구 바른빌딩. 법무법인 바른

AD

18일 바른은 기업전략연구소를 출범하고 ESG 분야의 권위자인 이 박사를 영입해 연구소 운영을 맡겼다고 밝혔다.

이 박사는 바른의 기업전략연구소장과 연구소 산하 ESG 경영컨설팅센터장을 겸임하며, 시너지 있는 경영 자문 및 컨설팅 서비스 확대를 이끌 예정이다.

연구소에는 이 박사 외에도 법무법인 지평에서 ESG 업무를 함께 해왔던 전문위원과 실무 컨설턴트 그룹이 합류했다.

바른 기업전략연구소는 기업이 직면한 다양한 ESG 이슈에 유연하게 대응할 수 있도록 설계된 이슈 연계형 대응 자문 패키지(ESG Open-door Advisory Package) 운영을 통해 기업의 지속가능한 성장을 체계적으로 지원할 방침이다.

구체적으로는 ▲데이터 기반의 ESG 경영 관리 체계 구축 ▲기후·에너지 대응과 탄소감축 이행 ▲리스크 및 컴플라이언스 경영 고도화 ▲해외 생산법인 통합 관리 ▲비재무 경영관리 이슈 대응 로드맵 등 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 각 분야의 규제 리스크에 대한 전략적 대응은 물론, 전사 경영관리 부서와의 긴밀한 연계를 통해 실행력 있는 이행 전략과 조직 내 관리체계의 정착까지 폭넓게 지원함으로써 '기업 가치 제고(Value-up)'에 기여할 계획이다.

법무법인 바른 기업전략연구소장을 맡게 된 이준희 박사. 법무법인 바른

이 박사는 미국 텍사스 A&M 대학교에서 국제경제·개발정책 석사, 서울대학교 국제대학원에서 국제통상 석·박사 학위를 취득했다. 딜로이트 안진회계법인에서 지속가능경영전략 서비스 총괄 이사를 지냈으며, 법무법인 지평에서 ESG센터 전략그룹장과 경영컨설팅센터 센터장을 역임했다.

또 그는 국무조정실, 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업진흥공단, 한국국제협력단(KOICA) 등 다양한 정부 부처에서 ESG와 민간기업 협력 분야 자문을 제공해 왔으며, 현재 한양대학교 경영대학 겸임교수로 재직하고 있다.





AD

이동훈 바른 대표변호사는 "ESG 분야에서 축적된 전문지식과 회계·법무 기반의 경영 자문·컨설팅 경험을 두루 갖춘 이준희 박사와 전문 컨설턴트 그룹의 합류를 통해, 바른이 규제와 법률을 넘어 기업 경영의 애로 사항에 대한 실질적 솔루션을 제공하는 선도적 로펌으로서의 역할을 수행하겠다"고 말했다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>