신한은행, 2025 S-클래식 위크 성료

신한은행은 지난 13~16일 세종문화회관 체임버홀에서 열린 '2025 S-클래식 위크(Classic Week)'를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

지난 13일부터 16일까지 세종문화회관 체임버홀에서 진행된 '2025 S-Classic Week'에서 역대 신한음악상 수상자들이 공연을 진행하는 모습. 신한은행 제공

2021년 세종문화회관과 체결한 문화예술후원 업무협약의 일환으로 열린 음악회는 클래식 유망주를 발굴·육성하는 '신한음악상' 역대 수상자들이 매년 무대에 올라 공연을 진행한다.

올해는 '사계(四季)'를 주제로 각 계절의 색채와 감성을 음악으로 표현했으며, 수상자들이 직접 음악감독을 맡아 창의적인 무대를 선보였다. 첼로 허자경·조예원, 피아노 지윤건, 성악 길윤수 등 20여명의 역대 수상자가 출연해 나흘간 전 회차 전석 매진을 이끌었다.

신한은행 관계자는 "올해로 5년째를 맞이한 음악회를 통해 신한음악상 수상자들이 예술가로서 한 단계 더 성장할 기회가 됐다"며 "앞으로도 신한음악상을 통해 재능 있는 클래식 인재를 발굴하고 시민들에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 폭넓게 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





한편 신한은행은 2009년 금융권 최초로 클래식 음악 콩쿠르 '신한음악상'을 제정해 최대 1600만원의 장학금, 해외 마스터클래스, 다양한 공연 기회를 제공하고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

