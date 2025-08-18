웅진프리드라이프, 문호상 신임 대표 공식 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"위대한 기업으로 나아갈 것"

웅진프리드라이프는 문호상 신임 대표가 공식 취임했다고 18일 밝혔다.

문 신임 대표는 웅진프리드라이프에서 영업대표, 장례사업부문장을 역임했다. 현장 중심의 세밀한 운영과 대내외 네트워크를 바탕으로 안정적인 성장을 이끌어 갈 인물로 평가받는다.

문호상 웅진프리드라이프 대표. 웅진프리드라이프

문 대표는 취임사를 통해 "상조 1위를 넘어, 삶의 처음부터 끝까지 함께하는 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 도약하겠다"며 "이를 위해 고객에게 완전히 새로운 수준의 신뢰와 가치를 제공해 산업의 새로운 길을 제시하는 진정한 리더로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

그는 중장기 비전과 핵심 전략으로 ▲전국적 영업망 및 시장 점유율 확대 ▲라이프케어 플랫폼 구축과 오프라인 인프라 확충 ▲인공지능(AI)·데이터 기반 디지털 전환과 ESG 경영 실천 ▲전문 인력 육성과 조직 역량 강화 등을 제시했다.





사람 중심의 경영철학을 강조한 문 대표는 "변화와 혁신을 통해 내부역량을 공고히 하고, 지속가능한 성장을 통해 고객과 사회가 신뢰할 수 있는 위대한 기업으로 나아가겠다"고 말했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

