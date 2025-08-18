심플랫폼, 'AI 팩토리 전문기업' 선정…"제조업 AI 전환 가속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심플랫폼은 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 제조 산업의 디지털 전환을 촉진하기 위해 공동 추진 중인 국가 전략 프로젝트 'AI 팩토리 사업'에서 'AI 솔루션 기업' 유형의 전문기업으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 이를 바탕으로 제조 현장에 'NUBISON AIoT' 플랫폼 적용을 확대해 나갈 계획이다.

심플랫폼은 산업 현장의 데이터를 실시간으로 수집·분석해 운영과 품질관리를 최적화하는 'NUBISON AIoT' 플랫폼을 중심으로, 예지보전, 품질 검사 자동화, 수요예측, 물류관리 최적화 등 다양한 기능을 제공하고 있다. 이를 통해 제조 현장에서 이상 징후를 조기에 파악하고 품질 문제를 선제적으로 대응할 수 있는 고도화된 분석 체계를 갖추고 있다.

'AI 팩토리 전문기업'으로 선정되면 정부 주관 연구·개발(R&D) 과제 참여 시 가점을 비롯해 정책금융 및 세제 지원, 기술 컨설팅, 글로벌 진출 프로그램 연계 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 이번 선정은 대기업부터 중견·중소기업까지 제조업 전반에서 AI 전환을 가속화하는 국가 전략의 일환으로, 민간 기업 참여 확대와 산업 전반의 혁신 기반 강화라는 측면에서도 의미가 크다.





임대근 심플랫폼 대표이사는 "이번 선정을 계기로 다양한 산업군에서 신규 고객을 확보하고, 'NUBISON AIoT' 플랫폼의 적용 범위를 한층 넓혀가겠다"며 "제조업의 AI 전환을 선도하는 기업으로서, 고객의 경쟁력 향상에 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

