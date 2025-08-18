교원 구몬학습, 디즈니와 '제1회 창작 문학 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 3000만원 상금 및 부상 수여

교원 구몬학습은 월트디즈니컴퍼니 코리아와 함께 전국의 유초등생 대상 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 위드(with) 디즈니 주토피아 2'를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 유초등생들이 상상력과 창의력을 발휘하고 일상 속 특별한 경험을 할 수 있도록 기획됐다.

제1회 구몬학습 창작 문학공모전 안내 이미지. 구몬학습

참가 대상은 구몬학습 회원을 포함한 전국 유초등생이며, 참가 부문은 ▲구몬학습 문학 ▲디즈니 이벤트 부문으로 나뉜다.

'구몬학습 문학' 부문은 ▲초등 어린이 시 ▲유초등 그림 그리기 ▲초등 어린이 산문으로 구성된다. '미래의 나에게 생긴 일'을 주제로 부문별 형식에 맞게 자유롭게 표현해 내용을 제출하면 된다.

'디즈니 이벤트' 부문은 오는 11월 개봉 예정인 디즈니 애니메이션 영화 '주토피아 2' 테마로 꾸며진다. 해당 부문은 ▲유초등 그림 그리기 ▲초등 어린이 산문으로 나뉜다. 참가자들은 해당 영화 예고편을 감상한 뒤 부문별 주제에 맞게 참여하면 된다.

접수 기간은 오는 10월 31일까지며, 결과는 오는 12월 1일 공모전 홈페이지를 통해 발표된다. 심사를 통해 ▲대상(1명) ▲금상(4명) ▲은상(10명) ▲장려상(50명) ▲단체 대상(1팀) 총 325명에게 3000만원 상당의 상금과 부상이 수여된다.





구몬학습 관계자는 "디즈니코리아와 함께 구몬학습이 자체적으로 마련한 첫 문학 공모전이오니 많은 관심 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

